海賊王4.5米路飛現身九龍灣！魔法少女小圓電影快閃店登陸海港城

動漫迷10月行程密麻麻！《海賊王》匹克球戰場✕《魔法少女小圓》結界限定店同步登陸香港｜最王道熱血的《海賊王 ONE PIECE》，加上邪典神作的新電影《魔法少女小圓瓦爾普吉斯的迴天》，同時於香港展開主題期間活動。



MegaBox《海賊王》匹克球期間限定店：4.5米高巨型路飛鎮場

全港首間「海賊王匹克球期間限定店」即日起至10月31日登陸九龍灣 MegaBox 地下中庭。現場打造5大主題打卡位，最震撼的莫過於4.5米高巨型路飛五檔及1:1艾巴布篇造型路飛。展區首賣逾200款主題潮流周邊與匹克球裝備，更設有「匹克木桶大挑戰」體驗房與專屬體驗班，讓粉絲感受潮流運動與動漫結合的魅力。

開放日期：即日起至 2026年10月31日 地點：MegaBox 地下中庭



MegaBox《海賊王》匹克球期間限定店：4.5米高巨型路飛鎮場

現場打造5大主題打卡位，最震撼的莫過於4.5米高巨型路飛五檔及1:1艾巴布篇造型路飛。

全港首間「海賊王匹克球期間限定店」即日起至10月31日登陸九龍灣 MegaBox 地下中庭。

展區首賣逾200款主題潮流周邊與匹克球裝備，更設有「匹克木桶大挑戰」體驗房與專屬體驗班，讓粉絲感受潮流運動與動漫結合的魅力。

LCX《魔法少女小圓》期間限定店：重現1:1角色齒輪舞台

為迎接收錄全新劇場版《魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》，全港首個官方授權快閃店同期進駐尖沙咀海港城 LCX。入口處重現命運齒輪舞台，鹿目圓、曉美焰等7大核心角色以1:1等身立牌列陣登場。粉絲還可參加香港站限定集章巡禮，解鎖7款專屬印章，並選購官方通販及每週上新限定周邊。

開放日期：即日起至 2026年10月31日 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門



入口處重現命運齒輪舞台，鹿目圓、曉美焰等7大核心角色以1:1等身立牌列陣登場。

為迎接收錄全新劇場版《魔法少女小圓〈瓦爾普吉斯的迴天〉》，全港首個官方授權快閃店同期進駐尖沙咀海港城 LCX。