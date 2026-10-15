重陽節三連假活動：旺角兩大動漫玩具展｜不少人可在接下來10月17日至19日「自製」六日一重陽節三連假，動漫玩具迷想好活動未？旺角區剛好有兩個風格定位完全不一樣的購物、打卡熱點！



朗豪坊12樓：Ani-One POP 偶像祭 2.0 有咩買？

朗豪坊12樓大電視位置竟然成為日系idol舞台？「Ani-One POP 偶像祭 2.0」是一個集多部偶像元素作品於一身的Pop Up Store。

NIJISANJI EN 七位美男 VTuber 組成的日本期間限定店組合「Welcome home, Boys!」

10月15日至25日的首階段，集合了《我推的孩子》、Netflix 現象級電影《K-Pop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters），以及 NIJISANJI EN 七位美男 VTuber 組成的日本期間限定店組合「Welcome home, Boys!」三組重量級 ACG 偶像。場內塞滿打卡位、Pop Up Store 與抽卡機。

Netflix 現象級電影《K-Pop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）

《我推的孩子》星野愛、B小町三人娘、黑川茜，5位女性角色組成「期間限定五人組」

NIJISANJI EN 日本直送周邊

海外首站！《Welcome home, Boys!》日本限定店首度殺入香港。七名主播以一身軟綿綿家居服睡衣造型見人，有必影的巨型立牌陣及打卡牆，想跟足神推的睡衣造型，同場有同款「軟綿綿居家套裝」（售價 HK$880）。其次是極具收藏價值的「壓克力立牌」（HK$118）及「隨機閃粉徽章」（HK$38）。

七名主播以一身軟綿綿家居服睡衣造型見人，有必影的巨型立牌陣及打卡牆

想跟足神推的睡衣造型，同場有同款「軟綿綿居家套裝」（售價 HK$880）

極具收藏價值的「壓克力立牌」（HK$118）及「隨機閃粉徽章」（HK$38）。

現場設有 $40 一局的「怪盜寶石遊戲」，挑戰成功即贏隨機壓克力戒指，失敗也有精美的貼紙作紀念。

現場設有 $40 一局的「怪盜寶石遊戲」，挑戰成功即贏隨機壓克力戒指，失敗也有精美的貼紙作紀念。

現場設有 $40 一局的「怪盜寶石遊戲」，挑戰成功即贏隨機壓克力戒指，失敗也有精美的貼紙作紀念。

《我推的孩子》會場加購萬聖節小愛亞克力色紙

星野愛、B小町三人娘、黑川茜，5位女性角色組成「期間限定五人組」，在大電視前有等身立牌打卡位。焦點必鎖定「黑川茜x有馬佳奈冷氣毯」（HK$258）及「S3系列帆布袋-天使」（HK$120）。凡購買《我推的孩子》產品滿 HK$200，即可以破底價 HK$58 加購萬聖節主題的「S3系列亞克力色紙」（原價 HK$75）

凡購買《我推的孩子》產品滿 HK$200，即可以破底價 HK$58 加購萬聖節主題的「S3系列亞克力色紙」（原價 HK$75）

焦點必鎖定「黑川茜x有馬佳奈冷氣毯」（HK$258）

場內有大量《我推的孩子》Season 3 產品發售

場內有大量《我推的孩子》Season 3 產品發售

《K-Pop獵魔女團》隱藏七折優惠

數全球人氣度最高的動漫女團，不能忘記《K-Pop 獵魔女團》吧？場內有超萌的「Derpy Tiger 背包」（HK$250）。「HUNTR/X 抱枕」（HK$150）與「Saja Boys 黑色T-Shirt」（HK$200）。官方這次極度闊綽。場內購買《K-Pop獵魔女團》兩件或以上直接七折。買滿 HK$200 更免費獲贈雷射紀念票一張。

場內購買《K-Pop獵魔女團》兩件或以上直接七折。買滿 HK$200 更免費獲贈雷射紀念票一張。

場內有超萌的「Derpy Tiger 背包」（HK$250）。「HUNTR/X 抱枕」（HK$150）與「Saja Boys 黑色T-Shirt」（HK$200）。

展期：【第一階段】2026年10月15日（四）至 10月25日（日）

【第二階段】10月26日（一）至 11月7日（六）

地點：旺角朗豪坊12樓

營業時間：星期一至日及公眾假期：上午11點 – 晚上9點



女人街隱世玩具名店｜竟然有個酸雨戰爭 Acid Rain World 特展！

畫風一轉。喜歡軍事、剛陽味重的機甲迷，必定認識起源於香港、現已是世界知名 IP 的《酸雨戰爭》（Acid Rain World）。品牌由 10月13日至 10月22日，在旺角女人街（通菜街89號通財大廈1樓，近地鐵 D3 出口）的 30 年老字號樓上鋪「螞蟻玩具 ANT TOY」舉行特展。大量未發售全新機甲首次曝光。

女人街隱世玩具名店｜竟然有個酸雨戰爭 Acid Rain World 特展！

女人街隱世玩具名店｜竟然有個酸雨戰爭 Acid Rain World 特展！

女人街隱世玩具名店｜竟然有個酸雨戰爭 Acid Rain World 特展！

場內釋出 3 款極罕活動限定品：萬聖節特別版的「螞蟻玩具30周年南瓜小丑」、「暮歌翼流套裝 JOE FEST. EXCLUSIVE」及「瘋子昂 - 東京限定」。數量有限。每人限購一隻。先到先得。

提到場地，螞蟻玩具這家樓上鋪有齊最新模型玩具figure、懷舊動畫產物、Pokemon卡等貨品，還有兩隻貓店長巡視業務。本地人尋寶也好，旅客朝聖也罷，都是值得一去的玩具名店。

螞蟻玩具這家樓上鋪有齊最新模型玩具figure、懷舊動畫產物、Pokemon卡等貨品，還有兩隻貓店長巡視業務。

+ 2

展期：2026年10月13日（二）至 10月22日（四）

地點：旺角通菜街89號通財大廈1樓

營業時間：星期一至六：下午2點 – 8點／星期日及公眾假期：下午2點 – 7點