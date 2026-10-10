《FX戰士久留美》動畫首播！罕見加高風險警示　網民：真警世之作

改編自投資理財漫畫的電視動畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），10月1日在日本開播第一集。播出前，畫面先跳出一則「本作品為虛構創作（本作品はフィクションであり）」的警語告示，強調FX（Foreign Exchange，外匯保證金交易）屬於高風險商品。告示在日本社群成為話題，有網友直呼第一次看到動畫有這種警語。



《FX戰士久留美》開場警語寫了什麼？

原作由でむにゃん擔任，作畫為炭酸だいすき，2021年3月號起在《月刊Comic Flapper》連載，最初是原作者在個人網站發表的線稿漫畫。主角是外表軟萌療癒的女大學生，卻一腳踏進危險的FX世界，整體帶有黑色幽默。

改編自投資理財漫畫的電視動畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん），10月1日在日本開播第一集。（YouTube@KADOKAWAanime）

《FX戰士久留美》部分畫面：

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根據原作設定，主角福賀久留美的母親在2008年金融海嘯時炒外匯賠掉2000萬日圓後走上絕路。首集播出後，從可愛少女風格急轉成「睡公園」的落差，也被拿出來討論。至於開播前的警語，內容大意是：本故事為虛構作品，FX屬於高風險商品，有可能發生損失超過保證金的情況，過度交易可能影響日常生活，請謹慎思考。

告示也特別說明，劇中出現與日本法律不同的高槓桿交易，以及海外FX業者的描寫，但與未向日本金融廳登記的業者交易存在風險，請勿進行相關交易。若實際操作，須先詳讀契約締結前交付文件，充分了解內容後自行負責、審慎判斷。

日本網友的反應各有角度。有人認為這種投資方式確實需要警告，因為看完動畫就想嘗試的人可能不少，一旦套牢便容易陷入泥沼。也有網友開玩笑說，上一季播出的《尼古喵喵》和這次的《FX戰士久留美》，都是日本創作自由的證明，什麼題材都能拿來發揮。

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在粉絲之間，這部作品原本就被稱為警世之作，投資有賺有賠，套牢的情節更讓不少人心有戚戚焉。動畫已經開播，官方也宣布10月8日的「FX之日」將舉辦發放活動，並同步公開第1話劇情大綱與模擬交易App「FXなび」的合作情報。想追這部警世之作的人，這天會有新消息可以看。

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