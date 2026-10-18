《龍珠超 比路斯》開播　已故聲優原聲再現　老粉一聽集體淚崩

全新強化版動畫 《龍珠超 比路斯》（Dragon Ball Super: Beerus） 已於10月11日正式在日本開播，不過第一話最讓老粉絲意外的，除了全面翻新的畫面之外，竟然還能再次聽見兩位已故聲優的聲音——石塚運昇飾演的撒旦先生，以及八奈見乘兒飾演的界王。播出後立刻讓日本網友陷入回憶殺。



《龍珠超 比路斯》並不是把2015年版《龍珠超》直接重新播放，而是官方定位的ENHANCED強化版本。製作團隊針對原版，加入大量新畫面與重新繪製鏡頭，所有影像重新處理，故事結構也重新編排，並重新製作部分配音、配樂與音效，尤其戰鬥場面的視覺表現更是主要強化重點。

全新強化版動畫 《龍珠超 比路斯》（Dragon Ball Super: Beerus） 已於10月11日正式在日本開播。（Dragon Ball）

《龍珠超 比路斯》部分畫面：

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官方希望用現在的動畫技術，重新整理《龍珠超》最初的比魯斯篇。第一話於日本時間10月11日晚間11:15播出，隨後也陸續在串流平台上線。

撒旦、界王聲音一出來，老粉直接撐不住

真正讓第一話瞬間成為話題的，是兩名角色的聲音。撒旦先生依然使用石塚運昇的演出，界王則仍由八奈見乘兒配音。石塚運昇已於2018年去世，八奈見乘兒則於2021年離世，但在這次強化版第一話中，觀眾又再次聽到他們熟悉的角色聲音。

官方角色頁目前也依然將撒旦先生標示為石塚運昇、界王標示為八奈見乘兒。這裡也要特別說清楚：目前報導能確認的是作品保留／使用了兩位已故聲優過去的演出聲音，並不是以AI「重新生成」他們的配音。

播出後，日本社群很快出現大量老粉反應，有人直呼再聽到石塚運昇版撒旦先生「差點哭出來」，也有人表示能再次聽到八奈見乘兒的界王非常感動。

比路斯篇重新開始，後面還有《銀河巡警》新動畫

《龍珠超 比路斯》以破壞神比路斯（ビルス）登場的故事為主軸，視覺、音響與敘事都經過重新整理。而這也不是目前《龍珠》的唯一動畫新作，官方先前同時宣布全新動畫 《龍珠超 銀河巡警》正在製作。對老粉來說，這次《比魯斯》的意義也因此不只是畫面變漂亮。

第一話把十多年前《龍珠超》的記憶重新拉回來，連已經離世的熟悉聲音都再次出現，難怪才剛播完就讓不少忠實老粉熱淚盈眶、集體淚崩。

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