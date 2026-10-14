10月新番推薦　5部必看全新動畫　神作《FX戰士久留美》引爆話題

十月即將到來，也代表全新的一季動畫即將開播，今年除了很多精彩的續作外，也有著許多令人期待的全新動畫，其中更是有著經常成為迷因畫面的待望新作，今天就來推薦五部全新的動畫作品，來看看都有哪些好看的動畫吧。



《FX戰士久留美》

《FX戰士久留美》是由でむにゃん擔任原作，並由炭酸だいすき繪製的漫畫作品，描述久留美為了替在雷曼風暴中賠光2,000萬日圓（約合100萬港元）並輕生的母親討回公道，而踏入名為FX（外匯保證金交易）的深坑中誓言發大財的故事。

《FX戰士久留美》（©︎でむにゃん・炭酸だいすき／KADOKAWA／「FX戦士くるみちゃん」製作委員会）

在10月播出動畫的《FX戰士久留美》，雖然披著看似可愛的外表，但在故事之中進行的卻都是實實在在的高風險高報酬投資，有許多投資相關的迷因圖也都出自這部作品，因為罕見的以動漫畫元素來講述金融投資的題材，也被網友戲稱是「成人動畫」。

究竟久留美的投資活動會成功還是失敗呢？就請大家多關注這部有些危險的女大學生投資故事吧。

《七葉樹王國的七名騎士》

《七葉樹王國的七名騎士》是由岩本奈緒所繪製的漫畫作品，並於10月迎接動畫化，講述位於八個國家中央的七葉樹王國為了與周遭的七個國家打好外交關係，決定將王國的七名王子任命為騎士長並派遣至其他國家作為使者，並描述這七名王子的所見所聞以及人與人之間的感情故事。

《七葉樹王國的七名騎士》（©︎岩本ナオ／小学館／NHK・NEP・Amazon Content Services LLC or its Affiliates）

動畫由「J.C.STAFF」擔綱製作，並啟用《致不滅的你》監督佐山聖子做為導演，希望能夠將作品內的親情、友情、愛情等等人與人間的交流描繪的自然流露，是一部能夠讓你輕鬆觀看，卻又不時獲得深刻感觸的作品。

《小狸貓與小狐狸》

畫風可愛的暢銷漫畫《小狸貓與小狐狸》為了迎接作品10周年紀念，決定將作品改編為動畫，而這部動畫也在10月正式開播。故事描繪生活在狸貓山的小狸貓，在因緣際會下拯救了一隻迷路的小狐狸並成為了好友，就此圍繞兩隻小動物間展開的日常故事。

《小狸貓與小狐狸》（©︎アタモト・フロンティアワークス／タヌキとキツネ製作委員会）

傻呼呼且喜歡有人陪伴的小狸貓，與個性有點壞心且時不時捉弄小狸貓的小狐狸，兩個小動物之間的互動所誕生的可愛日常，將讓你的心時不時感受到溫馨的暖意。

《螢火蟲的出嫁》

《螢火蟲的出嫁》描述在明治時代，有一名擁有名聲與美貌，卻被宣告命不久矣的伯爵之女桐谷紗都子，她的夢想是為了家族利益而結婚。但有一天，紗都子突然遭到神秘殺手的襲擊，為了生存，她便向殺手求婚，沒想到這名殺手後藤進平卻是位有著沉重情感的男人，讓兩人之間的感情產生了微妙的變化。

《螢火蟲的出嫁》（©︎橘オレコ／小学館／アニメ「ホタルの嫁入り」製作委員会）

動畫由製作過《不死不運》、《炎炎消防隊》與《JoJo的奇妙冒險》的「David Production」擔綱，並找來內山昂輝與石川由依擔任男女主的配音，帶你一起體驗這場帶有些神秘與危險的戀愛物語。

《大叔喜歡可愛小玩意》

《大叔喜歡可愛小玩意》是本季的治癒作品之一，故事描寫菁英課長小路三貴表面帥氣，私底下卻對可愛的東西毫無抵抗力，每天都要抱著心愛的娃娃才能入眠。沒想到有一天，他的外甥卻突然住進家中，讓小路三貴必須為了隱藏起這喜好而努力奮鬥……

《大叔喜歡可愛小玩意》（©︎ツトム・COMICポラリス／おじカワ製作委員会）

該作品曾於2020年製作為電視劇，如今也將在今年10月成為新番動畫。動畫由製作《東京復仇者》與新版《浪客劍心（神劍闖江湖）》的LIDENFILMS擔綱，並由牧野友映擔任導演，將在今年秋天帶給各位全新的療癒體驗。

方向多元的新番陣容陪你度過涼爽秋季

以上的五部全新動畫，不知道有沒有合你胃口的呢？希望這份名單能夠幫助各位成功制定這個月的追番計畫，並找到自己心儀的作品吧！

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