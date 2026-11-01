《GTA 6》PS5版容量曝光高達210GB！佔主機1/4空間　附預載日期

Rockstar Games旗下《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱《GTA 6》）預計於11月19日上市，PS5版下載容量也在10月27日曝光。長期追蹤PlayStation商店背景資料的X帳號PlayStation Game Size指出，標準版需要210GB儲存空間。想在第一時間踏入Vice City，玩家恐怕得先替主機硬碟騰出一大塊空間。



《GTA 6》PS5版要多少容量？何時開放預載？

長期追蹤PlayStation商店背景資料的PlayStation Game Size指出，標準版需要210GB儲存空間。（X@PlayStation Game Size）

根據PlayStation Game Size公布的資料，《GTA 6》標準版售價為79.99美元，PS5版預計於11月12日開放預載，並在11月19日午夜零點正式推出。盒裝序號版也預計於11月12日開始在店家上架，讓購買實體版的玩家能提前準備。

點擊圖片了解GTA 6的Standard與Ultimate Edition的分別：

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容量方面，210GB約佔標準PS5可用儲存空間的四分之一，更是Rockstar前作《碧血狂殺 2》（荒野大鏢客 2，Red Dead Redemption 2）的兩倍。先前外界曾流傳遊戲容量可能超過300GB，如今曝光的數據也讓玩家能更具體地評估硬碟空間需求。

其他平台容量仍未確認！

至於其他版本，目前仍沒有完整資訊。售價100美元的Ultimate Edition尚未公布確切容量，Xbox Series X|S版本也沒有獲得官方確認，Xbox商店目前顯示的仍是佔位數字，PC版則同樣缺乏相關資料。

目前曝光的資訊主要集中在PS5標準版，其他平台的實際需求仍有待確認。想搶先體驗《GTA 6》的玩家，可以先記下11月12日的預載日期，並提前檢查主機剩餘空間，避免上市當天才發現硬碟容量不足。

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