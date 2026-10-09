GTA 6切換角色可見主角沖涼！R星高層透露：請做好心理準備
撰文：中關村在線
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10月8日，有關GTA 6的最新訪談內容正式公開。該訪談完成於2026年8月，由開發團隊核心成員參與，全程結合實機演示展開。
在演示過程中，Rockstar開發主管兼聯合工作室負責人羅布．尼爾森親自操作角色露西亞（Lucia Caminos），重點展示了搶劫任務及通緝系統等核心玩法。當被問及是否可在遊戲進程中隨時切換至另一主角傑森（Jason Duval）時，他明確表示可以實現。
進一步交流中，對方確認傑森並非靜態待命角色，而是具備自主行為邏輯的獨立個體。他會在玩家不操控時自行行動——有時留在安全屋內休整，有時則在外執行各類活動。話音未落，尼爾森隨即切換視角至傑森，畫面中角色正身處浴室，全身未着衣物。「哦，對了，」他略帶調侃地補充道，
你甚至可能切過去時，發現他正在洗澡。
GTA 6實機演示影片更多細節▼▼▼
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目前尚未有訊息表明露西亞是否同樣存在此類隨機狀態，但此次演示已清晰傳遞出一個提示：玩家在切換角色前，或許需要稍作觀察，以避免遭遇意料之外的畫面。
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