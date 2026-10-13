想玩GTA 6先要捱炒價？PS5 Pro缺貨飆至過萬　二手仲貴過新機價

想玩《GTA 6》，竟然得先花超過4萬元台幣買主機？隨著Rockstar Games年度大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI）即將於11月19日上市，全球玩家紛紛開始為新遊戲添購設備，沒想到PS5 Pro卻爆發缺貨與價格飆漲亂象。



台灣官方建議售價明明只有27,478台幣（約港幣6715元），部分第三方通路卻直接喊價超過4.5萬元台幣（約港幣11000元），甚至連美國二手主機都被炒到近1,400美元（約港幣10987元）。

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這波價格亂象在台灣尤其明顯。Sony今年5月才正式調整PlayStation系列主機售價，其中PS5 Pro從原本24,280元（約港幣5934元）調漲至27,478元（約港幣6715元），單次漲幅達3,198元（約港幣781元）。

PS5 Pro在台灣爆發缺貨與價格飆漲亂象。（PlayStation）

原以為官方漲價已經夠讓玩家心痛，沒想到10月部分零售商重新釋出現貨後，價格竟然直接突破4萬元，甚至出現44,580元（約港幣10895元）、45,699元（約港幣11168元）等驚人標價，與官方定價相差超過1.7萬元（約港幣4155元）。

美國大型遊戲零售商GameStop近期將翻新PS5 Pro的售價提高至1,399.99美元（約港幣10987元），相較當地全新主機899.99美元（約港幣7063元）的建議售價，整整貴了500美元（約港幣3924元），漲幅超過55%。部分其他零售通路的新機價格甚至逼近1,500美元（約港幣11771元），形成二手主機比官方全新定價還貴的罕見現象。

而讓PS5 Pro突然變得如此搶手的原因之一，被認為與《GTA6》即將上市脫不了關係。這款開放世界大作歷經多年等待，終於確定11月19日登陸PS5與Xbox Series X|S，首發平台並未包含PC，意味著想第一時間踏進新一代罪惡城（Vice City）的玩家，必須先準備好家用遊戲主機。

PS5 Pro突然變得如此搶手的原因之一，被認為與《GTA6》即將上市脫不了關係。（Rockstar）

對於追求畫面表現的玩家來說，PS5 Pro自然成為熱門選項，Sony在2024年11月推出這款強化版主機，搭載更強大的GPU、進階光線追蹤技術，以及透過人工智慧提升影像解析度的PSSR技術，希望讓遊戲在畫質與效能之間取得更好的平衡。

不過，PS5 Pro並不是遊玩《GTA6》的唯一選擇，Rockstar已確認遊戲同樣支援一般PS5及Xbox Series X|S，至於不同主機的實際畫質差異、幀率表現，目前仍缺乏完整的官方測試數據。

除了新作帶動需求，全球記憶體供應吃緊也被認為是主機缺貨的重要因素，隨著 AI 資料中心持續擴大記憶體採購需求，相關零組件價格上漲，消費性電子產品的供應成本也受到影響。

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面對主機價格失控，Reddit、X及台灣Threads、PTT等玩家社群也出現不同聲音。部分消費者痛批，PS5 Pro上市至今已接近兩年，店家卻趁著《GTA6》即將推出大幅加價，根本是利用玩家急著入手的心態牟利，甚至呼籲其他人拒絕購買高價現貨。

但也有玩家認為，娛樂消費本來就取決於個人預算與需求。如果願意花錢換取更好的遊戲體驗，並且能接受當下的市場價格，外界也無須過度干涉。只是當一台主機的價格已經接近中階電競電腦，究竟值不值得為了搶先玩新作而買單，仍讓不少人猶豫。

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