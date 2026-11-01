《怪獸8號》動畫第三季曝光！日比野卡夫卡最終戰　將於2027上映

由松本直也創作的漫畫《怪獸8號》於2024、2025年相繼播映了改編動畫的一、二季，熱血的劇情和滿滿王道感獲得不少討論，讓許多觀眾都期待第三季的製作消息。而就在前日，官方正式宣佈將於2027年上映《怪獸8號》的完結劇場版！



《怪獸8號》2027年將上映完結劇場版！

官方正式宣佈將於2027年上映《怪獸8號》的完結劇場版。（YouTube@Ani-One）

由松本直也創作的漫畫《怪獸8號》其改編動畫分別在2024、2025年相繼熱血播映，劇情講述32歲在怪獸清潔公司工作的大叔日比野卡夫卡，為了爭取最後一次進入怪獸防衛隊的機會，卻意外獲得了「怪獸8號」的超強大力量而展開的人類與怪獸對決的故事。而在前兩季完結引發熱烈迴響後，觀眾都很好奇動畫下一步的進度，就在前日官方確認了第三季會直接製作成完結劇場版上映的消息！

《怪獸8號》第三季劇場版將於2027年上映▼▼▼

+ 3

人類與怪獸的對決即將邁入最終階段！

根據官方前日公開的情報，這次《怪獸8號》劇場版會直接將原作剩餘的內容一併做完，為《怪獸8號》做最後最圓滿的收尾。電影預計將於2027年正式上映，可以期待後續的更多消息以及更多情報！

【延伸閱讀】《龍珠超 比路斯》開播 已故聲優原聲再現 老粉一聽集體淚崩

+ 6

延伸閱讀：

相隔一年！《蜘蛛人：超越新宇宙》再度於 CinemaCon 釋出全新畫面！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】