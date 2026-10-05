《Cyberpunk: Edgerunners 2》10.20上線Netflix！最新片段搶先看
撰文：COOL潮流生活網
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由CD PROJEKT RED攜手動畫公司「扳機社」（TRIGGER）打造的人氣動畫《電馭叛客：邊緣行者》即將在今年迎來全新續作《電馭叛客：邊緣行者 2》（Cyberpunk: Edgerunners 2）。隨著正式上線進入倒數，Netflix今再度公開「神機錯亂」的最新正片片段。
「神機錯亂」最新片段公開！
這次公開的新片段將焦點放在續作的重要角色「微坷」身上，一場原本看似普通的工作迅速演變成混亂的槍戰，微坷等人遭到敵人團團包圍，也再次展現《邊緣行者》系列熟悉的高速戰鬥與暴力美學。
「神機錯亂」最新片段部分畫面：
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微坷（Weak Kingsley，日文：ヴィコ）過去曾是被稱為「帝」（King）的傳奇級資深邊緣行者，然而昔日的輝煌早已不復存在，到了《邊緣行者 2》的時間點，他甚至被迫接受不再依靠生化植入物（Cyberware）生活的現實，在早已將自己拋在身後的夜城中尋找活下去的意義。「微坷」日文版配音由利根健太朗擔任。
扳機社再度操刀！10月正式重返夜城
製作陣容方面，《電馭叛客：邊緣行者 2》依舊由CD PROJEKT RED × TRIGGER聯手打造，不過導演改由曾參與第一季、《SSSS.GRIDMAN》的五十嵐海接手，主要人物設計則由菅野一期擔任，前作編劇Bartosz Sztybor與大塚雅彥也將回歸參與製作。
《電馭叛客：邊緣行者 2》確定將於2026年10月20日Netflix全球獨家上線，全季共10集。
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