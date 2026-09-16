寶可夢30th卡包M6a推出｜日本大貨到？比預訂平！鞋網首輪買取價

《Pokémon Card Game》30周年紀念日版擴充包M6a「30th CELEBRATION」今日（9月16日）正式推出。這盒卡在推出前一度被炒得相當誇張，日本二手市場8月底曾錄得約48,000日圓高位，香港亦出現卡店開出約$1500預訂價。不過正式推出後，市場氣氛明顯冷靜下來，SNKRDUNK現時有膜BOX叫價亦跌至約$855。



對香港玩家而言更值得留意的是，早期高價預訂未必再有優勢。目前香港日版M6a的訂貨價已見$828，在Threads上甚至可以見到不少玩家在日本「掃便利店」，卡包供應似乎沒有「一盒難求」的情況。

M6a有咩特別？每包都有一張30周年比卡超

M6a「30th CELEBRATION」最大賣點之一，是收錄30款由不同畫師繪製的比卡超閃卡，而且每包保證有一張，明顯針對收藏玩家。另外還有全新FUR（Futuristic Rare）稀有度，焦點卡包括夢幻ex及超夢夢ex；同時加入多款歷代復刻卡，例如噴火龍、利基亞、耿鬼、烈空坐EX、比卡超＆捷克羅姆GX等。

M6a正式推出前，其實曾經歷一段相當誇張的炒賣期。日本卡店買取ホムラ整理SNKRDUNK交易紀錄時指出，30th CELEBRATION未開封BOX在8月30日曾經升至約48,000日圓，但去到9月15日早上，即正式推出前一日，最新成交已經跌至約18,300日圓。

換言之，由高位計算已經跌約62%，只剩高位約38%。原因其實不難理解。未正式出貨前，市場不知道實際供應量，加上30周年、30款比卡超、FUR及多款人氣舊卡復刻等元素，炒賣預期自然容易被推高。但隨着日本各大零售商陸續公布抽選、預訂及派貨安排，市場逐漸知道並非只有極少量貨源，炒價自然開始向下調整。

SNKRDUNK首日有膜BOX約$855

俗稱「鞋網」的SNKRDUNK，目前M6a日版30th CELEBRATION有膜原盒頁面，最低叫價約為$855，平台顯示已有大量貨源；無膠膜版本則約$678。相比官方BOX定價7,200日圓，仍然高出不少，但與8月底48,000日圓的高位相比，就完全是兩個世界。

單卡首輪價格亦出爐 夢幻RGB最搶眼

日本卡店おたちゅう秋葉原2號店9月16日首輪買取中，夢幻ex FUR收購18,000日圓、超夢夢ex FUR 12,000日圓，兩款比卡超ex SAR各12,000日圓，復刻噴火龍及利基亞同樣報12,000日圓。

不過M6a的卡價比前幾彈，特別是 M2a﹑M2 相比，明顯價格較低，原因可能與供應量比想像中多，以及大量玩家想抽 30th 卡盒有關。首日已經開出多張 FUR，因此買取價也沒能上到 $1000。

至於鞋網的2手買賣情況，A品的夢幻FUR也只有$810﹑A品超夢夢FUR也只有$557，即是開出大獎也只是剛好回一盒M6a的價格。而真正大獎—夢幻RGB，在鞋網即正開價約$20,000～$35000（不同顏色有價格差異）。不過新彈推出首幾日的單卡價格通常變動非常快，尤其大量玩家正式開盒後，市場供應會急速增加，因此今日價格只能視為「首日價」，並不代表一星期後仍然相同。