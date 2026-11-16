UNION ARENA推《草莓100%》新卡包 河下水希新繪圖東西黨爭再暴動

UNION ARENA來年推《草莓100%》新卡包，河下水希新繪圖網民「東西南北黨」暴動！資深動漫迷在整理櫃子裡的陳年漫畫時，或許會想起千禧年代那場席捲校園的「東西南北」派系之爭。隨著集換式卡牌遊戲近年在本地及日本市場持續升溫，經典戀愛漫畫《草莓100%》亦正式加入戰局。日本BANDAI旗下人氣卡牌遊戲《UNION ARENA》近日正式公開全新擴充包計劃，將這部完結超過 20 年的《週刊少年Jump》名作搬上對戰桌面，為一眾資深讀者及卡牌玩家帶來結合集體回憶與收藏價值的全新作品。



河下水希為今次UNION ARENA《草莓100%》簽繪

UNION ARENA《草莓100%》新卡包有何特別？

《UNION ARENA》向來以跨作品共同對戰系統見稱，讓玩家能使用單一規則操作不同動漫角色進行對決。是次推出的「《UNION ARENA》補充包《草莓100%》【UA60BT】」，是該系列首次引入這部經典戀愛喜劇。作品早於 2005 年結束本篇連載，即使計算 2017 年推出的短期續篇《草莓100% East side story》，距離本篇完結至今已足足 21 年。官方選擇在這個時間點推出獨立補充包，顯然看準了成年玩家對千禧年代動漫文化的情懷消費力。

《草莓100%》【UA60BT】補充包採用標準盒裝配置，每包內含 8 張隨機卡牌，而每盒（1 Box）則包含 16 包補充包。在整體卡牌陣容與稀有度分佈方面，全系列合共收錄 92 款基礎卡牌，當中包括 12 款 SR（Super Rare）、14 款 R（Rare）、27 款 U（Uncommon）、27 款 C（Common），以及 12 款對戰必備的 AP（Action Point）行動點數卡。此外，商品內亦隨機收錄平行異畫稀有卡（Parallel Rare），讓玩家在組建對戰牌組的同時，享受開盒抽卡的收集樂趣。

全新河下水希的新繪圖

河下水希全新插畫有什麼看點？

對於收藏派玩家而言，新卡包最大的吸引力在於原作者河下水希的深度參與。為紀念【UA60BT】補充包面世，河下水希特別重新執筆，為作品中四位最具代表性的女主角——東城綾、西野司、北大路五月及南戶唯繪製全新插畫。這批專為是次商品打造的全新繪圖將直接印製於卡牌之上，讓玩家在對戰之餘，亦能欣賞到畫師在畫風演變下的細膩筆觸。官方同時公開了河下水希為是次合作撰寫的祝賀留言及紀念插畫，令不少當年曾為「東軍」或「西軍」護航的讀者大感驚喜。

十年前曾推出短編後續作《草莓100% EAST SIDE STORY》

聲優簽名卡陣容有誰參與？

除了全新插畫，高稀有度卡牌的配置亦是集換式卡牌市場的焦點。根據官方情報指，【UA60BT】補充包將會收錄電視動畫版《草莓100%》聲優陣容的燙金簽名卡。目前已確認參與的聲優名單包括聲演東城綾的能登麻美子、聲演西野司的豐口惠，以及聲演北大路五月的小林沙苗。這批燙金簽名卡將原作動畫的聲音記憶與實體卡牌結合，預計將成為卡牌市場上的搶手收藏品。

最高稀有度層面，【UA60BT】補充包延續了《UNION ARENA》系列的傳統，收錄原作者河下水希的燙金簽名卡。此外，該系列一向以極低機率配率聞名的「限定AP卡」亦確認在列。特別版 AP 卡不僅印有獨立專屬序號，確保每張卡牌的獨一無二性，更附帶動畫演出聲優的親筆簽名。

官方公布推出《草莓100%》新卡包及新繪後，「東西黨爭」又再爆發（圖片來源：x）

預計香港與日本同步於2027年1月15日推出，各位《草莓100%》fans／東西黨都不要錯過！

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。



資料來源：Union Arena、x