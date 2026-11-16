英雄聯盟S16，BLG「一穿四」LCK奪冠！《英雄聯盟》S16圓滿落幕：2026《英雄聯盟》S16全球總決賽於紐約布魯克林巴克萊中心落下帷幕，LPL賽區戰隊BLG在先失一局的劣勢下連追三局，以3：1力挫韓國LCK頭號種子GEN，不僅為賽區終結長達五年的冠軍荒，更締造單屆淘汰四支韓國勁旅的史詩紀錄。而在新王加冕之際，Riot Games亦同步揭曉2027年重磅賽事藍圖，宣布明年世界賽將首度登陸日本並開創日韓聯辦新格局，連同擴軍落戶中國的初陣對抗賽及首訪西班牙的季中邀請賽，全面掀起新一輪電競熱潮。



彌補24年的遺憾。

「一穿四」LCK，BLG締造史詩級逆襲

回顧BLG本屆奪冠征途，可謂低開高走，含金量十足。瑞士輪階段以2勝2負跌入淘汰邊緣，在決定晉級八強或淘汰的生死戰中釋放能量，擊敗HLE挺進八強，隨後接連擊敗DK與強敵T1，不僅親手終結Faker與T1在世界賽淘汰賽對陣LPL長達十三連勝的魔咒，更在最終決戰擊潰GEN，完成單屆賽事橫掃全部四支LCK隊伍的「一穿四」壯舉。

恭喜BLG「一穿四」LCK奪冠！（LoL Esports）

決賽四局交鋒高潮迭起：首局失利後，BLG在第二局頂住巴龍與遠古巨龍接連失手的絕境，憑藉精妙兵線營運打出52分鐘史詩級翻盤；第三、四局上路Bin多次精準切入防線，打野Xun更在關鍵時刻搶下巴龍鎖定勝局。中路Knight則以四局13殺6死41助攻的統治級表現，實至名歸榮膺總決賽MVP。

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展望2027：世界賽首度前進日本，日韓雙國接力

隨著S16圓滿結束，Riot Games也同步揭曉2027年電競賽事藍圖，為全球玩家帶來重大驚喜。明年全球總決賽將首度登陸日本，並開創「日韓雙國聯辦」的全新格局。根據官方規劃，2027世界賽將於愛知縣名古屋揭開序幕，在此進行緊張刺激的瑞士輪階段；緊接著賽事將移師韓國，八強及四強賽於京畿道水原會展中心舉行，最終的冠亞軍決戰則前往首爾全新落成、可容納2.8萬人的大型場館「Seoul Arena」。

全球賽事巡禮與賽制革新：初陣對抗賽擴軍落戶中國、MSI首訪西班牙

除了世界賽寫下歷史新頁，Riot Games也一併公開2027年全年三大國際賽事的完整舉辦地點及賽制新風向：

開季國際賽「First Stand: All In」落戶中國：2027年賽季首場國際大賽將推出僅此一屆的特別擴軍版本「First Stand: All In」，並正式確定於中國舉辦。官方表示這將是迄今規模最大的一屆賽事，預計匯聚更多戰隊與頂尖選手同場競技，各賽區第一階段的賽制與賽程也將配合調整，詳細資訊將於2027年1月揭曉。此外，原定2027年於東南亞舉辦的初陣對抗賽，則順延至2028年回歸常規賽制時首度落戶東南亞。

「First Stand: All In」：將是僅在2027年舉辦的特別賽事。（Riot Games）

季中邀請賽（MSI）首度進軍西班牙：2027年MSI確定落戶西班牙華倫西亞，並選在可容納約2萬名觀眾的華倫西亞會展中心（Feria de Valencia）舉行。這也是MSI史上首次來到西班牙。

季中邀請賽（MSI）首度進軍西班牙。（Riot Games）

德瑪西亞盃擬與世界賽入圍賽合併：在賽制革新方面，Riot Games透露正積極評估於2027年參考2026年德瑪西亞盃的模式，以該賽事形式取代傳統的世界賽入圍賽（Play-In）。官方表示此構想源於2026年德瑪西亞盃收穫玩家熱烈迴響，期盼藉此為更多隊伍提供爭奪世界賽門票的舞台，不過目前仍處於評估階段，最終定案將於日後公布。

從BLG打破心魔、在紐約為LPL重奪榮耀，到2027年橫跨中國、西班牙與日韓兩地的三大國際賽事版圖，以及入圍賽制度合併的全新構想，《英雄聯盟》電競在見證新王加冕的同時，也正邁向更具全球視野與話題性的全新篇章。

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

