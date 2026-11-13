GTA 6盒裝無碟反而抵買？PS5預留212GB空間　終極版更平升級攻略

《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）將於11月19日推出，官方提醒玩家預留最多212GB可用空間。另一個購買前必須知道的細節，是今次盒裝版並沒有遊戲光碟，而是附送下載碼。不過，盒裝版仍有海報可收藏，目前市場上大多以$488出售，這價格甚至有機會連升級終極版都比直接在PlayStation Store購買划算。



最高需要212GB 買盒裝同樣要下載

以為買實體版便不用下載整個遊戲，今次就要改變想法。Rockstar列明，《GTA 6》視乎裝置需要最多212GB可用空間；PlayStation香港支援頁亦直接提醒PS5玩家，預先下載前應確保有212GB空位。玩家可以先進入PS5的「設定」＞「儲存空間」，檢查剩餘容量，再整理暫時不玩的遊戲及不需要的影片。

（網上圖片）

盒裝只有下載碼 提早買到也未能提早玩

今次所謂「實體版」，更準確的叫法是「盒裝下載碼版」，即Code-in-Box。玩家打開盒後，需要先將代碼兌換至自己的PlayStation帳戶，再下載遊戲，並非放入光碟便可以遊玩。PlayStation確認，買家收到盒裝版後即可使用代碼預載，但仍要等到11月19日才可遊玩。香港版本的開玩時間為當日凌晨零時，即11月18日深夜踏入19日的一刻；提早取得包裝盒，不代表獲得提前遊玩的資格。

約$488買實體版 標準版較PS Store定價便宜$80

盒內沒有光碟，是否代表直接買下載版更好？對著重價錢的玩家來說，仍然值得先比較街價。香港PlayStation Store列出的標準版售價為$568，終極版為$708。若以現時市面約$488盒裝標準版計算，單是遊戲本體便較PS Store標準版定價少付$80。

想要終極版內容，也不一定要一開始便購買整套下載版。盒裝標準版買家兌換下載碼後，可以掃描盒內QR Code，或前往PlayStation Store另購「終極版升級」。以約$488盒裝價計算，終極版升級費為$140，總支出便是$628，比直接購買$708的下載終極版同樣便宜$80。

GTA VI實體版送特大poster

沒有遊戲碟 仍有海報可收藏

盒裝版的價值，也不只有價錢。據Insider Gaming引述PythonSelkan的開箱影片，包裝內除了下載碼，亦附有印上遊戲封面美術的海報。對喜歡收藏遊戲盒、將海報貼在遊戲房的玩家而言，仍有實物可以留下。

不同國家數碼版的售價

香港玩家買日版 先確認下載碼地區

去日本旅行順便買遊戲，是不少香港玩家的習慣，但《GTA 6》盒裝版要特別留意帳戶地區。Rockstar的PlayStation下載碼地區列表，將日本列為獨立區域，香港則與台灣、新加坡等地列於另一組。使用香港帳戶的玩家，不應假設日本購入的下載碼同樣可以兌換。官方亦建議從與帳戶地區相符的零售渠道購買，減少啟用問題。

開玩前最後準備 確認下載完成再等解鎖

騰出空間及兌換代碼後，記得到PS5「遊戲保存庫」選取《GTA 6》，檢查下載狀態。想讓主機在待命期間繼續下載，可到「設定」＞「系統」＞「省電」＞「待命模式中的機能」，開啟「與網際網路保持連線」，並確認主機系統已更新。

資料來源：rockstargames、insider-gaming