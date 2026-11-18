《GTA 6》19號才推出，但網上已有人聲稱提供「流出完整版」，甚至準備了超過100GB的下載檔案。不過，資安公司ESET於11月13日發布的報告提醒，騙徒正利用玩家急於試玩的心理散播惡意程式。部分假安裝檔不但會偷取帳戶資料，更可能讓他人遙距控制電腦，甚至破壞個人檔案。



逾100GB未必真 騙徒透過無用資料「充大」容量

下載檔案只有幾MB，玩家或許會起疑；但如果容量超過100GB，又有完整安裝畫面，是否就可信？Huntress的分析發現，網上部分冒充《GTA 6》的ISO光碟映像檔超過100GB，但當中塞入大量無用資料，目的只是模仿大型遊戲的容量。相關下載透過搜尋結果、遊戲討論區、社交平台及BT網站傳播，檔案大小本身並不能證明內容真實。

遊戲開不到 「找不到授權」竟是預先安排

Huntress檢查的其中一個樣本，會在安裝前提醒用戶，流出版本可能因授權問題無法啟動。安裝完成後，畫面果然出現「License not found」，令人以為只是破解失敗。然而，這個錯誤訊息是刻意安排的。玩家研究如何令遊戲正常運作時，惡意程式已可能在背景執行。

不只偷密碼 相片及工作檔案亦可能遭破壞

該假安裝包混入遙距控制木馬、資料竊取程式，以及被用作破壞檔案的Chaos勒索軟件。攻擊者可能取得螢幕截圖、瀏覽器密碼及登入資料。更嚴重的是，部分檔案會被加密，較大的檔案則遭隨機資料覆寫。研究人員未見正常的付款解密途徑，意味受害人不能指望付款便取回資料。一次貪快試玩，可能連電腦內的相片及工作文件也受到影響。

已執行可疑安裝檔 只刪除下載檔未必足夠

如果已執行可疑程式，應先將電腦斷網，再透過另一部可信任的裝置更改相關帳戶密碼、登出所有登入中的工作階段，並啟用雙重認證。受影響電腦亦應進行安全檢查；Huntress對其分析的感染個案建議完整重裝系統，不能單靠刪除安裝檔處理。

若曾在假網站輸入付款資料，亦應盡快聯絡銀行或發卡機構，保留交易紀錄及截圖。購買遊戲時，直接使用官方商店或可靠零售商，比相信搜尋排名、精美網頁及「限時提早玩」承諾更穩妥。