GTA 6採用按各地區當地時間午夜逐批解鎖的方式，而非全球同步上線。中國內地及港澳台地區，將於香港時間11月19日零時（即今晚 12 時）正式開放。



新西蘭的奧克蘭是全球最早可進入遊戲的區域之一，對應香港時間11月18日19時，比香港早5小時。

GTA 6採用按地區當地時間午夜逐批解鎖的方式，而非全球同步上線。（GTA）

全球其餘主要地區的解鎖時間換算為香港時間（UTC+8）後，順序為：

澳洲悉尼：11月18日21時；

日本與韓國：11月18日23時；

新加坡與馬來西亞：11月19日0時；

阿聯酋：11月19日4時；

中歐地區：11月19日7時；

英國與愛爾蘭：11月19日8時；

巴西聖保羅：11月19日11時；

美國東岸：11月19日13時。



值得注意的是，北美地區 PlayStation Store 統一以美國東部時間（EST）午夜零時作為解鎖基準，因此身處太平洋時區（PST）的美國西岸玩家，可在當地時間11月18日晚上9時提前進入遊戲。

【延伸閱讀】GTA 6切換角色可見主角沖涼！R星高層透露：請做好心理準備（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】