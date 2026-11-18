GTA 6全球解鎖時間出爐 港澳台今晚12時開放 新西蘭搶先5小時
撰文：中關村在線
出版：更新：
GTA 6採用按各地區當地時間午夜逐批解鎖的方式，而非全球同步上線。中國內地及港澳台地區，將於香港時間11月19日零時（即今晚 12 時）正式開放。
新西蘭的奧克蘭是全球最早可進入遊戲的區域之一，對應香港時間11月18日19時，比香港早5小時。
全球其餘主要地區的解鎖時間換算為香港時間（UTC+8）後，順序為：
澳洲悉尼：11月18日21時；
日本與韓國：11月18日23時；
新加坡與馬來西亞：11月19日0時；
阿聯酋：11月19日4時；
中歐地區：11月19日7時；
英國與愛爾蘭：11月19日8時；
巴西聖保羅：11月19日11時；
美國東岸：11月19日13時。
值得注意的是，北美地區 PlayStation Store 統一以美國東部時間（EST）午夜零時作為解鎖基準，因此身處太平洋時區（PST）的美國西岸玩家，可在當地時間11月18日晚上9時提前進入遊戲。
【延伸閱讀】GTA 6切換角色可見主角沖涼！R星高層透露：請做好心理準備（點擊連結看全文）
+2
GTA 6發售Logitech送全體員工「有薪打機假」 打工仔唔使請病假《GTA 6》PS5版容量曝光高達210GB！佔主機1/4空間 附預載日期《GTA 6》六大電台曝光：Bad Bunny親自主持 Podcast可邊行邊聽想玩GTA 6先要捱炒價？PS5 Pro缺貨飆至過萬 二手仲貴過新機價
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】