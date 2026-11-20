日本瘋排3COINS寶可夢30週年家品香港有售！ $17起平買初代御三家
3 COINS x 寶可夢30週年聯乘有何特別？初代151隻精靈融入家品！本次 3COINS 企劃全數圍繞初代關都地區的 151 隻寶可夢，設計上摒棄了常見的幼稚卡通感，轉而劃分為三條風格迥異的視覺主線。根據 株式會社 PAL 官方新聞稿 的公開資料，商品矩陣精準對應了不同年齡層粉絲的生活場景。這批貨日本10月發售時為防黃牛，實施了限買制，日本斷貨後急研追加生產依然被搶購一空，因此水貨炒得到非貴；如今香港3COINS已宣布引入、最平HK$17有交易，香港的訓練員有福了！
Design 1 人氣角色鮮色系列
除了皮卡超，更加入了伊貝（伊布）家族、超夢、卡比獸及耿鬼等超高人氣角色。這系列主打撞色設計，涵蓋食物保鮮盒、迷你玻璃杯與刺繡毛巾。
迷你密實袋（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
密實袋（660 日圓｜會員價 HK$34／原價 HK$52）
迷你玻璃杯（6 款／各 550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
迷你食物盒 6 個套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
食物盒 3 個套裝（770 日圓｜會員價 HK$40／原價 HK$61）
BOOK 型便利貼套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
貼紙套裝（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
手挽膠袋細碼（2 款／各 550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
手挽膠袋大碼（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
鑰匙扣（6 款／各 330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
托特包 Tote Bag（1,100 日圓｜會員價 HK$57／原價 HK$87）
化妝收納袋（660 日圓｜會員價 HK$34／原價 HK$52）
迷你毛巾（4 款／各 330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
洗臉毛巾（2 款／各 770 日圓｜會員價 HK$40／原價 HK$61）
大浴巾（1,650 日圓｜會員價 HK$85／原價 HK$130）
證件卡套（660 日圓｜會員價 HK$34／原價 HK$52）
以上價錢僅供參考、實際售價以香港門市公佈為準
Design 2 復古經典系列
聚焦於第一代御三家——奇異種子（妙蛙種子）、小火龍、車厘龜（傑尼龜），以及招牌角色比卡超（皮卡丘）。設計採用復古的圖卡拼貼風格，從 330 日圓的 BOOK 型便條紙到 880 日圓的陶瓷馬克杯，色彩飽和度高，復古味極濃。
保鮮密實袋套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
馬克杯（2 款／各 880 日圓｜會員價 HK$45／原價 HK$69）
小碟 2 隻套裝（2 款／各 770 日圓｜會員價 HK$40／原價 HK$61）
紙袋 2 個套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
BOOK 型便條紙（4 款／各 330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
滑蓋隨身鏡（2 款／各 550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
PVC 迷你收納袋（4 款／各 330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
索繩袋套裝（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
透明文件夾 3 個套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
透明文件夾 4 個套裝（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
以上價錢僅供參考、實際售價以香港門市公佈為準
Design 3 151圖鑑線條系列
專為成年粉絲打造的極簡風格。以低調的單色線條將初代 151 隻寶可夢全數印上，主力應用於透明雨傘及大型托特包（Tote Bag）、牆面裝飾貼紙與環保購物袋。
牆身裝飾貼紙（770 日圓｜會員價 HK$40／原價 HK$61）
透明雨傘（990 日圓｜會員價約為 HK$51／原價 HK$78）
特大密實袋（660 日圓｜會員價 HK$34／原價 HK$52）
購物袋（550 日圓｜會員價 HK$28／原價 HK$43）
透明索繩袋套裝（330 日圓｜會員價 HK$17／原價 HK$26）
特大手帕（660 日圓｜會員價 HK$34／原價 HK$52）
環保購物袋（880 日圓｜會員價 HK$45／原價 HK$69）
大型托特包 Tote Bag（1,320 日圓｜會員價 HK$68／原價 HK$104）
以上價錢僅供參考、實際售價以香港門市公佈為準