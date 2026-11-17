九龍塘又一城 Festival Walk LG2 層舉辦的 Pokémon 30 週年 Pop-up Store 開幕後人潮不斷，第一階段預約籌號早已全數爆滿。官方將於 11 月 18 日下午3時開放The GULU 手機 app 第2階段入場事前預約。



同日現場更將追加寶可夢卡牌（PTCG） 30 週年「超級進化」擴充包及多款卡牌產品，偏偏當日仍屬「零 Walk-in」的第一階段。無籌在手，連排隊資格都沒有。不過記者實測發現，預約平台 THE GULU 設有隱藏的定時重新上架被取消名額機制！加上緊貼 11 月 18 日下午 3 時的第二階段開搶時間，依然有機會成功入場掃貨。



HashTECH 早前同Pokemon Cosplayer 零魂一齊去實測又一城Pokémon快閃店，發現又一城Pokémon快閃店有好多地區，其實冇預約都可以玩！即睇現場配樂+購物+打卡位攻略

Pokémon Center 香港快閃店點樣預約？GULU 實測搶位教學

又一城 Pokémon 快閃店第一階段爆滿點算？

每 4 小時放飛「執死雞」秘技公開

不少玩家擔心 11 月 18 日新一批 PTCG 30 週年卡牌上架當日（場內Pokemon Card 攤位只供試玩，所以零售活動均會在Pop Up Store內進行，發售產品款式未公開）。

場內Pokemon Card 攤位只供試玩，所以零售活動均會在Pop Up Store內進行，發售產品款式未公開

第一階段（11 月 11 日至 11 月 24 日）只限預約入場，現時版面卻顯示全數額滿，只能白白錯過首波補貨。其實系統並非完全鎖死。根據實測與系統運作規律，THE GULU 每天會將被取消的預約名額進行清理，並按固定時間重新上架。系統每 4 小時自動釋放一次取消名額，具體時間為：

每日凌晨 1:00／每日凌晨 5:00／每日上午 9:00／每日下午 1:00／每日下午 5:00／每日晚上 9:00

記住這六個整點。只要在踏正上述時間前數分鐘開啟 App 準備，便能第一時間搶到系統重新釋出的「翻生籌」。（以上僅為記者截至11月16日的實測結果，系統或可能再有更改，只供參考。）

點樣用 THE GULU 搶翻生籌？7 步實測圖文教學

想提高成功率，建議預先在手機下載 THE GULU（支援 iOS App Store 及 Android Google Play 平台）並完成會員註冊及登入。

THE GULU iOS版本下載連結

THE GULU Android版本下載連結

記者於今日（11 月 16 日）凌晨時段親身實測，成功搶得 11 月 19 日下午時段入場資格，完整操作步驟如下：

第1步 踏正整點前待機：於 12:59 進入「第一階段入場：2026年11月11日至11月24日」排隊頁面，當時顯示 11 月 18 日至 24 日所有日期均為灰色額滿狀態。



1 踏正整點前待機：於 12:59 進入「第一階段入場：2026年11月11日至11月24日」排隊頁面，當時顯示 11 月 18 日至 24 日所有日期均為灰色額滿狀態。

第2步 捕捉系統放飛提示：踏正 01:00 刷新頁面，畫面隨即彈出「系統正在釋放已取消的票號限額」視窗，點擊「返回」繼續。



2 捕捉系統放飛提示：踏正 01:00 刷新頁面，畫面隨即彈出「系統正在釋放已取消的票號限額」視窗，點擊「返回」繼續。

第3步 重選可預約日期：再次進入「選擇時段」介面，原本灰色的「2026-11-19」及「2026-11-23」隨即亮起變為可點擊狀態。



3 重選可預約日期：再次進入「選擇時段」介面，原本灰色的「2026-11-19」及「2026-11-23」隨即亮起變為可點擊狀態。

第4步 鎖定具體入場時段：點選心儀日期後進入時段列表，見到顯示粉紅色「攞飛」字樣的時段（如 14:00）立即點擊，按下即代表暫時鎖定名額。



4 鎖定具體入場時段：以最快手速點選心儀日期後進入時段列表，見到顯示粉紅色「攞飛」字樣的時段（如 14:00）立即點擊，按下即代表暫時鎖定名額。

第5步 選擇入場人數：系統提供「1」或「2」兩個選項，每位成功預約的帳號持有人，最多可額外攜同 1 名親友（合共最多 2 人）一同進場。



5 選擇入場人數：系統提供「1」或「2」兩個選項，每位成功預約的帳號持有人，最多可額外攜同 1 名親友（合共最多 2 人）一同進場。

第6步 五分鐘內填妥資料：細閱並勾選同意《條款及細則》後按「同意並攞飛」，系統隨即開始 5 分鐘倒數，必須在限時內輸入電話號碼、性別及年齡組別等個人資料。



6 五分鐘內填妥資料：細閱並勾選同意《條款及細則》後按「同意並攞飛」，系統隨即開始 5 分鐘倒數，必須在限時內輸入電話號碼、性別及年齡組別等個人資料。

第7步 獲取加密 QR Code：完成登記後便會收到電子入場憑證，頁面上會顯示取票時間及預約時段。



7 獲取加密 QR Code：完成登記後便會收到電子入場憑證，頁面上會顯示取票時間及預約時段。

第二階段 11 月 18 日下午 3 點開搶！

4 大入場階段時間表及 Walk-in 安排一覽

如果未能趕及在第一階段「執死雞」，就要瞄準緊接而來的第二階段正式開搶時段。快閃店按日期劃分為 4 個入場階段，由第二階段起雖然改為「事前預約＋即場 Walk-in」並行，但由於 PTCG 30 週年「超級進化」擴充包及其他卡牌產品將於 11 月 18 日起登場，現場候補 Walk-in 預料將出現長龍，等排隊入店後熱門商品極可能已被搶空。校好鬧鐘準時入 App 搶先預約，依然是最穩陣的做法。

又一城Pokémon快閃店 ｜ 4 大入場階段時間表及 Walk-in 安排一覽 入場階段 THE GULU 預約開放時間 適用入場日期 入場方式與排隊策略 第一階段（首波搶飛・零 Walk-in） 2026 年 11 月 4 日（三）下午 3:00 起 2026 年 11 月 11 日（三）至 11 月 24 日（二） 完全事前預約制。現場絕不設 Walk-in，無籌一律謝絕進場；現階段僅能靠每 4 小時放飛機制補搶。 第二階段（預約與 Walk-in 並行） 2026 年 11 月 18 日（三）下午 3:00 起 2026 年 11 月 25 日（三）至 12 月 8 日（二） 事前預約優先＋現場候補 Walk-in。緊貼 PTCG 新卡追加熱潮，強烈建議 11 月 18 日準時搶籌確保優先入場。 第三階段（增加 Walk-in 名額） 2026 年 12 月 2 日（三）下午 3:00 起 2026 年 12 月 9 日（三）至 12 月 22 日（二） 事前預約優先＋現場候補 Walk-in。官方由本階段起將增加現場 Walk-in 名額，但搶手貨品仍以預約優先時段最齊全。 第四階段（聖誕及跨年檔期） 2026 年 12 月 16 日（三）下午 3:00 起 2026 年 12 月 23 日（三）至 2027 年 1 月 3 日（日） 事前預約優先＋現場候補 Walk-in。橫跨平安夜、聖誕節及元旦長假，商場人流及現場輪候時間預計極長，務必提前搶飛。

又一城 Pokémon 30 週年快閃店有乜玩？

自由打卡位與限定商品重點速覽今次活動場地明確劃分為「自由入場打卡區」及「封閉式 Pokémon Center Pop-up Store」兩大部分，即使暫時未搶到入店籌號，粉絲依然可以到場感受 30 週年氣氛（現場實況可參閱《香港01》又一城 Pokémon 30 週年快閃店直擊報導）：

自由入場 30 週年主題打卡位：商場指定區域設有免費開放的 Pokémon 30 週年大型裝置及主題佈景，無需預約即可排隊影相打卡。

自由入場 30 週年主題打卡位

封閉式 Pokémon Center Pop-up Store：每日上午 11 時至晚上 9 時營業（以活動現場及官方公布為準），匯集多款官方原創毛公仔、生活雜貨及 30 週年紀念精品。

PTCG 30 週年卡牌專區：11 月 18 日起正式追加寶可夢集換式卡牌遊戲 30 週年「超級進化」擴充包及多款卡牌周邊商品，成為今輪搶飛的最大焦點。

LG2層還有Nintendo Switch 2 《Pokemon》遊戲試玩區，以及Pokemon Card對戰區。初玩家更可免費得到一套入門者starter卡牌。

LG2層還有Nintendo Switch 2 《Pokemon》遊戲試玩區，以及Pokemon Card對戰區。初玩家更可免費得到一套入門者starter卡牌。

G層巨型卡比獸：行完 LG2 層中庭的主要展區，別忘了再上兩層去G 層，那裡還有另一個打卡區。展期周末的見面會也在此舉行，可以近距離接觸特別造型的比卡超、伊布（伊貝）與首度在港登場的耿鬼