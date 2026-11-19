GTA 6 秘技作弊碼攻略，大量金錢、跑車、無限武器子彈...PS5／Xbox 61個隱藏指令解鎖條件教學！近期 GTA 6 秘技的完整名單，號稱能夠幫助用家在罪惡之城中橫行無忌。不過這些cheat code有一定的使用限制以及條件，立刻為大家整合這份秘技資料，讓一眾期待已久的玩家率先掌握這些潛在的作弊操作。（因為部份秘技仍未公開，往後會持續更新內容）



（圖片來源：Rockstar）

GTA 6作弊碼為何無法直接啟用？

在《GTA 5》及歷代前作中，玩家在遊戲開局首1分鐘便能輸入指令召喚坦克車或獲取無限金錢，隨時隨地在城市製造混亂。然而在《GTA 6》的Leonida州及罪惡城內，開發團隊採取截然不同的設計方向，希望玩家先以正統方式完整體驗雙主角Jason與Lucia的犯罪故事。遊戲內合共61款作弊碼在初期均處於鎖定狀態，玩家必須先完成主線劇情的全部91個任務並觀看片尾製作人員名單，系統才會在遊戲選單的「進度」（PROGRESS）分頁內新增「作弊」（CHEATS）介面。

（圖片來源：Rockstar）

分頁會詳細列出全部61項作弊功能以及各自的解鎖條件，即使玩家提前得悉按鍵序列，在未達成指定條件前依然無法啟動。除少數通關（爆機）獎勵外，絕大部分作弊碼均綁定專屬的遊戲內挑戰任務，例如要求玩家在射擊場贏取指定數量獎牌，或完成特定次數的特技跳躍。幸運的是，系統會追溯計算玩家在主線流程期間累積的各項數據，假設玩家在通關（爆機）過程中已摧毀大量載具或頻繁參與支線活動，部分作弊碼在片尾字幕結束後便會自動解鎖並可即時使用。

（圖片來源：Rockstar）

透過遊戲手機輸入作弊碼

過往在《GTA 4》及《GTA 5》時期，玩家習慣打開遊戲內的智能手機並撥打以1-999開首的特定電話號碼來啟動秘技。根據最新遊戲攻略資料顯示，《GTA 6》已取消撥號作弊機制，網上流傳的1-999電話號碼清單均屬前作舊碼，在罪惡城撥打並不會產生任何效果。雖然手機依然是啟動秘技的媒介，但操作方式已全面改為按鍵組合輸入。

無論使用PS5抑或Xbox Series X/S主機，玩家均須先按下控制器方向鍵（D-Pad）的「上」鍵取出遊戲手機，隨後PS5玩家需按住L1鍵並按1下R1鍵，Xbox Series X/S玩家則按住LB鍵並按1下RB鍵，緊接輸入對應的方向鍵序列即可生效。由於所有指令的主體部分均純粹由方向鍵組成，因此PS5與Xbox 2大平台的按鍵順序完全相同。此外，同類型指令具備固定開首規律，例如載具召喚代碼統一以「左、上、右、下」作開端，彈藥類代碼則以「下、上、右、下、左、左、上」起始，玩家輸入時須格外留意最後幾個按鍵的差異，以免誤觸其他指令。

爆機後，需要在開手機的情況下再輸入特定指令（PS5玩家需按住L1鍵並按1下R1鍵，Xbox Series X/S玩家則按住LB鍵並按1下RB鍵）便可以輸入cheat

爆機後可即時解鎖哪些作弊碼？

在全數61款作弊碼當中，僅有4款無須額外完成挑戰任務，只要通關（爆機）主線全部91個任務便能立即輸入使用。最受關注的莫過於金錢秘技，輸入「上、右、下、左、上、左、下、右」可即時獲得250,000美元現金，這亦是《GTA 6》僅有的金錢作弊碼。其次是無限專注力指令，輸入「下、上、上、下、上、下、上、下、上、右」可令角色專注力槽永不耗盡。

其餘2款通關即用指令分別涉及戰鬥與環境控制。玩家輸入「下、上、左、左、右、下、下、上、下」可啟動強力攻擊模式（Attack Force），令子彈及近戰攻擊命中目標時產生強大擊飛效果；輸入「下、右、上、下、右、上、右」則可啟動切換天氣功能（Cycle Weather），讓玩家隨時改變罪惡城的晴雨氣候。

角色作弊碼 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 $250,000 （獲得 $250,000 現金） 爆機後 ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Drunk （進入醉酒狀態） 購買酒類消費滿 $2,500） （待更新） Raise Heat Leve （提升通緝熱度等級） 爆機後 ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Raise Wanted level （提升通緝等級） 擺脫 3 星通緝等級 50 次 （待更新） Unlimited focus （無限專注力） 爆機後 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → No fall damage （無墜落傷害） 從 40 英尺高處自由落體並生還 20 次 （待更新） Parachute （獲得降落傘） 完成 50 次 300 英尺以上高空跳傘或定點跳傘 （待更新） Body armor （獲得防彈衣） 完成 100 次健身鍛鍊 （待更新） Repair vehicle （完全修復當前載具） 賽道累計贏得 10 次比賽第 1 名 （待更新） Unlimited nitrous （無限氮氣加速） 完成 50 次特技跳躍 （待更新）

戰鬥作弊碼 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Max ammo （彈藥量全滿） 於射擊場贏得 20 面銅牌或以上獎牌 （待更新） Infinite ammo （無限彈藥） 於射擊場贏得 25 面銀牌或以上獎牌 （待更新） No reload （無需換彈） 於射擊場贏得 25 面金牌 （待更新） All explosive weapons （所有武器附帶爆炸效果） 投擲 100 枚手榴彈 （待更新） Incendiary ammo （燃燒子彈） 以火焰傷害燃燒 100 名敵人 （待更新） Exploding bottles （爆炸酒瓶） 投擲 100 個汽油彈 （待更新） Explosive shotgun （爆炸霰彈槍） 以爆炸傷害擊中 100 名敵人 （待更新） Hauners H-AT （獲得 Hauners H-AT 重型武器） 炸毀 100 輛載具 （待更新） Attack force （強力攻擊擊飛效果） 爆機後 ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Exploding balls （爆炸運動球） 爆機後 ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Vehicle force （載具強力撞擊擊飛效果） 駕駛載具擊殺 25 名敵人 （待更新）

載具召喚作弊碼（part 1） 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Interstate ambulance （召喚 Interstate 救護車） 於「進度」選單中發現 Interstate 救護車 （待更新） Airboat 09 （召喚 Airboat 09 氣墊船） 完成 5 項生存挑戰 （待更新） Bravado Banshee （召喚 Bravado Banshee 跑車） 完成所有戰鬥挑戰 （待更新） Tuff BMX （召喚 Tuff BMX 單車） 完成 5 項健身挑戰 （待更新） Maibatsu Boomazoom （召喚 Maibatsu Boomazoom 載具） 爆機後 ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Nagasaki Carbon RS （召喚 Nagasaki Carbon RS 電單車） 完成所有探索挑戰 （待更新） '65 Vapid Dominator （召喚 '65 Vapid Dominator 肌肉車） 完成所有健身挑戰 （待更新） Progen Emerus （召喚 Progen Emerus 超級跑車） 完成所有載具挑戰 （待更新） Inflatable Flamingo （召喚充氣火烈鳥） 摧毀 50 個可卡因火烈鳥標誌 （待更新） MTL Pumper （召喚 MTL Pumper 消防車） 於「進度」選單中發現 MTL Pumper （待更新）

載具召喚作弊碼（part 2） 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Vapid Stainer G2 Taxi （召喚 Vapid Stainer G2 計程車） 完成 5 項運動挑戰 （待更新） Hauners P-996 Lazer （召喚 Hauners P-996 Lazer 戰鬥機） 完成遊戲內所有挑戰 （待更新） HVY Bulldozer （召喚 HVY 推土機） 爆機後 ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Lapwing Mallard （召喚 Lapwing Mallard 特技飛機） 完成 5 項載具挑戰 （待更新） Brimstone Golfer （召喚 Brimstone 高爾夫球車） 完成所有運動挑戰 （待更新） Hauners Rhino Tank （召喚 Hauners 犀牛坦克車） 完成所有生存挑戰 （待更新） Maibatsu Sanchez （召喚 Maibatsu Sanchez 越野電單車） 完成 5 項犯罪挑戰 （待更新） Nagasaki Sea Sparrow （召喚 Nagasaki Sea Sparrow 水上直升機） 完成 5 項探索挑戰 （待更新） Speeder 700 GT （召喚 Speeder 700 GT 快艇） 完成 5 項戰鬥挑戰 （待更新） Truffade Thrax （召喚 Truffade Thrax 超級跑車） 完成所有購物挑戰 （待更新） Western Zombie Bobber （召喚 Western Zombie Bobber 重型電單車） 完成所有犯罪挑戰 （待更新）

環境作弊碼 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Move time forward （時間快進） 找到 10 隻收藏手錶 （待更新） Pause time of day （暫停當前時間） 找到 20 隻收藏手錶 （待更新） Cycle weather （循環切換天氣） 爆機後 ↓ → ↑ ↓ → ↑ →

畫面濾鏡作弊碼（part 1） 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Golden Hour （黃金時刻濾鏡） 與伴侶拖手累計達 4 小時 （待更新） Powdered Sugar （糖粉濾鏡） 使用 WAiNK 掃描所有太空碎片 （待更新） Pinhole （針孔鏡頭濾鏡） 與乘車伴侶一同清除 25 個幫派據點 （待更新） Neon Jungle （霓虹叢林濾鏡） 發現全部 16 輛 Girlypop 載具 （待更新） Yesteryear （往昔懷舊濾鏡） 發現 Ridgway 地點或載具 （待更新） Cataclysm （災難末日濾鏡） 於「進度」選單中發現 Martha's Vamos （待更新） Videotape （錄影帶濾鏡） 與伴侶一同完成 50 項活動 （待更新） Dark Mirror （黑鏡濾鏡） 透過出售載具賺取 $500,000 （待更新） Migraine （偏頭痛扭曲濾鏡） 在 6 星通緝等級下生存滿 6 分鐘 （待更新）

畫面濾鏡作弊碼（part 2） 作弊碼名稱及效果 解鎖條件 按鍵指令 Dollhouse （玩偶屋濾鏡） 爆機後 ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ → Bubblegum （泡泡糖濾鏡） 找齊全部 24 張 Vice City Flamingos 收藏卡 （待更新） Fast Forward （快轉濾鏡） 完成 50 次冥想 （待更新） Fisheye （魚眼鏡頭濾鏡） 釣獲 100 條魚 （待更新） Faded Glory （褪色榮耀濾鏡） 與伴侶一同搶劫 50 間商店 （待更新） Pixel Art （像素藝術濾鏡） 透過出售收藏品賺取 $250,000 （待更新） Hellscape （地獄景觀濾鏡） 偷竊 100 輛警車 （待更新）

啟用作弊碼會停用存檔獎盃及更多限制

玩家在罪惡城大開殺戒前，必須留意Rockstar Games設下的嚴格限制。只要玩家輸入並啟動任何1款作弊碼，遊戲系統便會即時停用自動存檔與手動存檔功能，同時關閉PlayStation獎盃及Xbox成就獲取資格，直至玩家重新載入未曾使用秘技的舊存檔為止。由於250,000美元金錢秘技無法保存至正常進度中，作弊系統的定位純粹是供玩家在爆機後盡情釋放壓力與測試物理效果的沙盒工具，並不能用來投機完成支線任務或達成100%遊戲完成度。建議玩家在輸入任何指令前，務必先行手動儲存遊戲進度。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

