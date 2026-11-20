《咒術迴戰》與香港壽司郎，由即日起至2026年12月17日首度聯乘展開「香港之旅」企劃。記者聯同香港日系王道風地下偶像「白日夢」成員桃井プイ（Pui Pui）去了尖沙咀加連威老道主題店進行試食，聯乘不僅帶來四款限定餐飲，更推出香港獨家繪製的地標插畫及周邊商品。聽講當中的$200滿額加價立牌貨量非常短缺、想換要快手！



11 月 17 日至 12 月 5 日壽司郎更首度於尖沙咀維多利亞港海旁星光大道設置「咒術迴戰角色大立牌」。

香港比日本壽司郎更早聯乘｜咒術高專香港之旅主題超細心

《咒術迴戰》是近年極多人捧、更多人黑的熱門動畫，近年曾於日本五大城市舉辦巡迴活動，但從未與日本壽司郎合作；故此，本次聯乘屬香港獨家企劃，官方特意繪製包含維多利亞港、旺角等香港地標的全新插圖。雖然Pui Pui 最愛的伏黑甚爾、記者喜歡的純愛戰士乙骨都沒有跟團，好在除了3位基本主角及五條悟外，還加入了七海建人！

桃井プイ（Momoi Pui IG）是活躍於香港地下偶像界的偶像，現為女子偶像團體「Hakuchuumu 白日夢」的成員。熱愛動漫，同時也是遊戲直播主。

記者聯同香港日系王道風地下偶像「白日夢」成員桃井プイ（Pui Pui）去了尖沙咀加連威老道主題店進行試食。（鍾世傑 攝）

未開餐已經好想在店內打卡。（鍾世傑 攝）

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此立牌本身不可觸摸，我們在拍攝前得到店方特別許可。（鍾世傑 攝）

5 位角色會現身於主題店佈置、周邊商品及隨餐禮品，同時也在尖沙咀星光大道設置等身角色大立牌。另外，高專時期的五條悟與夏油傑會在第3期的壽司插牌中成對現身。

未開餐已經好想在店內打卡。（鍾世傑 攝）

直擊試食壽司郎《咒術迴戰》限定菜單

在試食環節中，主食部分推出了兩款壽司。記者實測發現，雖然本次壽司在外觀上未如過往《JoJo的奇妙冒險》聯乘般極具視覺衝擊，但勝在食材配搭簡單而美味。其中，Pui Pui 更率先遢食了於12月1日作為第二彈登場的「特盛海灣貝海苔包配飛魚子」（港幣$17），海灣貝肉質清甜爽口，配合飛魚子的鹹香，味道層次尤其令人驚喜。

在試食環節中，主食部分推出了兩款壽司。（鍾世傑 攝）

第二彈登場的「大切鹽味醬漬長鰭吞拿魚」（港幣$17）

第二彈登場的「特盛海灣貝海苔包配飛魚子」（港幣$17）

每點一件《咒術迴戰》限定壽司，都會附送1個Q版壽司插牌，集滿6個即可免費換領限量鐳射海報。（鍾世傑 攝）

甜品極飽肚別為精品浪費食物？

另外，Pui Pui 試食甜品「黑芝麻千層蛋糕」（港幣$38）後表示，蛋糕芝麻香氣極致濃郁且甜度適中，但分量與口感比想像中更具飽足感。

另外，Pui Pui 試食甜品「黑芝麻千層蛋糕」（港幣$38）後表示，蛋糕芝麻香氣極致濃郁且甜度適中，但分量與口感比想像中更具飽足感。（鍾世傑 攝）

「黑芝麻千層蛋糕」（港幣$38）每件送1張透明收藏卡（隨機款）

記者就建議大家不要因為盲抽隨餐附送的透明收藏卡而過量點餐，最終導致浪費食物。 反而，隨機附送Q版卡套（共5款）的飲品套裝提供的是鐵罐飲品，可以帶走慢慢飲，多點也無妨。

隨機附送Q版卡套（共5款）的飲品套裝提供的是鐵罐飲品，可以帶走慢慢飲，多點也無妨。（鍾世傑 攝）

Q版卡套跟透明卡成對，可以擺入去收藏。（鍾世傑 攝）

今次活動重頭戲是堂食滿HK$200加購的角色立牌，背景是特別繪製的香港景點，貨量非常短缺、想換要快手！

今次活動重頭戲是堂食滿HK$200加購的角色立牌，背景是特別繪製的香港景點，貨量非常短缺、想換要快手！（鍾世傑 攝）

盲抽襟章（分三彈推出／$39抽1個）堂食消費淨額滿$200可加購