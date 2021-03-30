撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-30 16:33

1991年3月18日上映的《機動戰士F91》是特別的存在，它是首部沒有阿寶、馬沙出場的原創高達動畫電影，劇中的高達、機動戰士設定耳目一新，尤其主角高達F91，當年法拉利有部名車叫F91，此機全名Formula 91，正是想將跑車的流線型引進高達設計，有很多fans支持。

究竟新舊版分別何在？（鍾世傑 攝）

2021年3月27日，BANDAI將16年推出的 Metal Build 高達 F91合金完成品Figure再整合成Chonicle White Ver版，定價比舊版貴了10000日圓有多，究竟貴在哪裡？馬上將新舊兩版來個比較，一睇就明。

左邊白盒是新版，右為2016年舊版。（鍾世傑 攝）

👇Metal Build 高達 F91 Chonicle White 細節／玩法👇

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👇買唔買好？細睇5大分別．新版貴得有理？👇

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被指圖中有翻版高達的「問題照片」（@kimi_chiuchiu IG圖片）

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