Metal Build高達F91 Chonicle White Ver開箱　新版5大賣點完勝

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

1991年3月18日上映的《機動戰士F91》是特別的存在，它是首部沒有阿寶、馬沙出場的原創高達動畫電影，劇中的高達、機動戰士設定耳目一新，尤其主角高達F91，當年法拉利有部名車叫F91，此機全名Formula 91，正是想將跑車的流線型引進高達設計，有很多fans支持。

究竟新舊版分別何在？（鍾世傑 攝）

2021年3月27日，BANDAI將16年推出的 Metal Build 高達 F91合金完成品Figure再整合成Chonicle White Ver版，定價比舊版貴了10000日圓有多，究竟貴在哪裡？馬上將新舊兩版來個比較，一睇就明。

左邊白盒是新版，右為2016年舊版。（鍾世傑 攝）

👇Metal Build 高達 F91 Chonicle White 細節／玩法👇

+14
+14
+14

👇買唔買好？細睇5大分別．新版貴得有理？👇

+9
+9
+9

同場加映：IG網紅Kimi Chiu試 ASUS 高達電腦周邊產品，點知……👇

被指圖中有翻版高達的「問題照片」（@kimi_chiuchiu IG圖片）

+5
+5
+5

原文連結：👉IG網紅Kimi Chiu試ASUS高達電腦配件　網民發現枱有老翻PG高達？

同場加映：MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱👇

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM

+10
+10
+10

詳細試玩報告：👉MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM模型開箱　PB網店限定多色成型武器齊

同場加映：馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+24
+24
+24

詳細試玩報告：👉高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱　可動性高4個理由必入手

同場加映：SD高達展覽 同場掃11款限定模型（點圖放大）👇👇

SD高達模型將於3月22日起在MegaBox舉行「SD高達世界 群英集展覽」，發售11款Gunpla EXPO 高達模型限定版！

+5
+5
+5

想知11款限定版有咩款？請點擊：👉SD高達模型MEGA BOX展覽　正價掃11款Gunpla EXPO限定版MG RG

同場加映：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10

完全版排名點擊：👉高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10　自護大勝僅2機非獨眼

同場加映：超合金魂高迪安GX-95開箱👇👇

+30
+30
+30

詳細試玩報告：👉超合金魂高迪安GX-95開箱　被評外型懷舊含金量少　分析3大爭議位

高達GUNDAM｜渣古喉管有何用？為何不用光束劍？連登仔超認真分析
福音戰士劇場版終｜庵野秀明紀錄片爆10秘密　曾崩潰失蹤更想自殺
超合金魂高迪安已跌價！貴價玩具冇市場？2021年6個玩具市場觀察
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。