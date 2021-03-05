撰文：鍾世傑
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連登仔向來重視科究精神，近日動漫台有CHing「青山走犯」發文提問，想知「渣古 條"咀喉"有咩用」，引來不少網民留言，既搞笑又認真，記者都很有興趣追看，並且想再引申講講其他高達科幻冷知識，究竟機動戰士的雙腳是否裝飾？為何渣古只能用熱能斧，沒有光劍用？
（連登討論區截圖）
腳是裝飾？渣古身上喉管有何用？分析3點高達冷知識
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