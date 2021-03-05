撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-05 17:31

連登仔向來重視科究精神，近日動漫台有CHing「青山走犯」發文提問，想知「渣古 條"咀喉"有咩用」，引來不少網民留言，既搞笑又認真，記者都很有興趣追看，並且想再引申講講其他高達科幻冷知識，究竟機動戰士的雙腳是否裝飾？為何渣古只能用熱能斧，沒有光劍用？

（連登討論區截圖）

腳是裝飾？渣古身上喉管有何用？分析3點高達冷知識

+ 9 + 9 + 9

同場加映：3月月高達模型圖鑑👇👇

+ 50 + 50 + 50

想睇埋4月5月有咩模型？👉3月至5月高達模型圖鑑 龍騎/EVA/死神高達/邪龍獸 40款新作檢閱

同場加映：冇喉既紅彗星！馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱👇👇

+ 24 + 24 + 24

更詳細試玩報告：高達馬沙專用「GFFMC MS-05S渣古I」開箱 可動性高4個理由必入手

同場加映：按圖放大看：日本網民票選最愛高達遊戲Top10👇👇

+ 26 + 26 + 26

原文連結：日本網民票選高達GUNDAM 最愛遊戲Top10 VS僅第8/紅白機經典奪冠

同場加映：20句經典高達對白，更加送荷里活番外篇👇

如果說：「機會黎啦，飛雲！」代表了《魔神英雄傳》，《高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）就算是近10年最成功的「高達金句」。

+ 16 + 16 + 16

同場加映：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15👇

高達系列歷史超過40年，登場機體多不勝數，最近有日本網上投票選出「最型敵方機體」。

+ 10 + 10 + 10

原文連結：日本網民票選高達GUNDAM最型敵機TOP15 天意排第4 冠軍當然是它