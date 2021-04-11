撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-04-11 06:00

【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22474487139】尼爾:自動人形大賣，而劇情更虐心胃痛的尼爾初代升級(重製)版就將於4月23日推出。記者有幸能率先取得遊戲進行試玩。以下就同大家報告一下初步的玩後感：

今次試玩評測是採用了繁體中文版，不過因為有內容限制及截圖限制，所以記者會使用官方提供的日版圖片。遊戲正式版推出時同步有繁體中文版。

👇點擊圖片看：NieR Replicant 初步試玩報告👇

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試玩小結：

今次受到內容限制能說的不多，不過可以說此作是實實在在的NieR Replicant強化版。遊戲的戰鬥進化不少，流暢爽快，但在常當跑腿的少年期就未有很好的發揮，前期節奏也同原作一樣很慢，一切還待青年期才真正的展開。

劇情方面不能說太多，但野中藍配的Yonah 現至如今仍然很鬱（究竟要聽野中藍說哥哥還是聽Kaine講英文粗口，選擇兩難...）。音樂方面此作已公認神級，今次也有重新做過，憂鬱感十足。之後待內容解禁後再同大家較深入的評測。

青年期的彈幕Boss戰會更加激（宣傳片截圖/SQUARE-ENIX）

👇NieR Replicant 更多官方靚圖👇

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繁中版亦有推出名為 Lunar Tear 的限定版，不過現時應該頗難訂到（SQUARE-ENIX）

實體版預購特典亦有 NieR 的塔羅牌，愚者真是很貼切...（SQUARE-ENIX）

下載版早鳥亦會有PS4用主題，不過PS5就用不到了（SQUARE-ENIX）

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