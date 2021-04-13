撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-13 16:39

【《極道主夫》動畫版遭B站抹走紋身】Netflix 新動畫《極道主夫》上架，這部漫改作品曾經由玉木宏主演改篇日劇，相當引人注目。作品講述已金盤洗手的黑幫大佬「不死之龍」阿龍，專心留家當「家庭煮夫」照顧家人，黑道西裝上穿圍裙，跟師奶們到超市搶特價食品，兩個身份的反差萌非常爆笑。不過有網民發現，內地B站將主角的紋身移除，河蟹事件近日惹來熱烈討論。

Netflix 動畫《極道主夫》劇照

Netflix 動畫《極道主夫》劇照

Netflix 動畫《極道主夫》劇照

有影迷發現，《極道主夫》在內地B站（bilibili）同步上架，主角「不死之龍」阿龍身上的日本黑道style紋身竟被完全「河蟹」（和諧）移除！阿龍一身紋身、戴黑超、用短刀切煮煲飯，刪除的話確實會令畫面上的反差紋失色不少。👇👇

事件連日本網民也有share。

Ｂ站版霸氣盡失 去紋身背後真正原因（點圖放大睇比較）👇👇

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真人版《極道主夫》 紋身大有來頭（點圖放大）👇👇

連真人版玉木宏都有特別畫紋身去演。（劇照）

《皇者榮耀》封胸／《巨人》要著褲！中外8大ACG畫面河蟹事件（點圖放大）👇👇

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B站河蟹不是首次（點圖放大）👇👇

其實過去Bili Bili播動畫遇上不能在國內播出的情節，都會用極low tech的打格／聖光／黑影／塗黑形式加以遮蓋，現在日本很多動畫都是用電腦製作，要在原片移除修改變得好簡單（好低成本），加上中國市場擴大，話語權日益強大，直接要求片商修改，或多式少比那些low tech聖光處理更好。

日本紋身既是藝術．也是忌諱👇👇

雖然日本紋身有其藝術成份，更有不少外國人研究、甚至推出寫真集，但就連日本人自己，其實都對紋身（應該說紋身背後的黑道）很避諱，溫泉、浴場都嚴絕有紋身的人入場，入場前將紋身遮蓋起來。以下是荷蘭攝影師 Ronin de Goede 的寫真集《Asakusa》，紀錄了紋身大師父子 Horikazu Shodai、Horikazu Waka的作品，安排了很多有背景的客户讓Ronin拍照，有興趣可上網訂書。（連結）

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同場加映 👇👇《巨人》139期大結局劇透（劇透警告）👇👇

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「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

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