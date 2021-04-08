撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-08 08:00

《進擊的巨人》139｜《巨人》終於完結，本作由一至劣評畫工差、動畫全球大熱、人氣被《鬼滅之刃》蓋過，最後又重新被動漫迷奉為名作，作者諫山創絕對是一個話題十足的漫畫界「問題兒童」，連載將近12年，他低開高走的經歷，有甚麼可以給新人漫畫家借鏡？

最終回連載漫畫封面

《進擊的巨人》作者諫山創

正如《爆漫》所講，世上有千千萬萬新人想成為頂尖漫畫家，但成功的人不到萬分之一！

《爆漫》

參加漫畫雜誌舉行的比賽、在網上平台投稿，現在有很多方法向全世界展現自己的作品，但要真正登龍門、做大師可不容易。近日諫山創接受了網頁訪問，記者整理了8個要點，當中最邪一個Point，諫山創竟建議漫畫家解放自己，展現自己變態一面！

《進擊的巨人》作者給新人漫畫家8個建議（點擊放大）

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不知道大家看畢諫山創的意見有沒有受益良多的感覺？總之言之，一味得個講事，不去畫就絕對不會成功，大家努力呀！（訪問日文原文）

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