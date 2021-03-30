撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-03-30 18:22

【MHR／MHRise／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch／攻略】MHR正式見街，相信獵人們都在忘情狩獵；《香港01》遊戲動漫頻道繼MHW之後繼續會為大家製作Monster Hunter攻略，以下為遊戲快速刷錢方法，10分鐘可賺15萬以上。

遊戲早期金錢非常缺乏，莫說整裝，隨時連買道具的錢都不夠；而去到上位之後一件武器更往往要4~5萬，只靠任務的報酬金是肯定不夠錢用。幸好MHR有簡單快速刷錢方法，10分鐘可賺15萬以上，跑上一小時就可賺到近百萬，整幾套裝都不是問題。

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