撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-04-09 19:52

《進擊的巨人》139話結局最終回已經公開，不少網民都覺得結局太平淡，而艾連鋪陳多年的地鳴並無再進一步闡述，甚至有人指《巨人》在一集之間，由神作變成糞作，成為爛尾作品。如果說《巨人》爛尾，以下14套作品的結局，更令人失望。

連登仔：唔滿意都唔代表爛尾

不要認為全部連登仔都覺得《進擊的巨人》爛，睇睇整個「動漫台」，開topic插巨人爛尾的「腐皮」多達400幾個，同時亦有人認為覺得失望不代表作品爛尾，可能是你你看不明白，建議由頭重看。

👇👇睇下連登仔點講👇👇

新近的《鬼滅之刃》也曾被評為爛尾，究竟甚麼才算爛尾呢？有伏線未解畫，總會令人不夠喉，但故事走向不如你想像，是否就可以叫「爛」？記者就認為，每位讀者都有各自感受及解讀，才算得上是好作品吧！

👇👇👇歷年來被指爛尾或結局令人失望的作品何其多，以下14套漫畫當年都令不少fans「媽媽聲」👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

👇👇👇《巨人》139期大結局劇透👇👇（劇透警告）👇👇

完全版請收看：《進擊的巨人》139話結局拆解 艾連滅世真相公開！爛尾定完美？

同場加映👇👇👇諫山創《巨人》的10個構成元素👇👇👇

《進擊的巨人》4月初就大結局，由諫山氏童年開始回帶，看看影響他創作路最重要的10個元素。

+ 7 + 7 + 7

原文連結：《進擊的巨人》諫山創因10件事煉成神作 曾被Jump編輯拒絕終出頭

「九大巨人」能力設定有趣，即睇分析👇👇👇

《進擊的巨人》最初連載時晝功肉酸，不少人都說看完第1季動畫，試睇漫畫後都受不了，沒再追下去。但12年後今日，你會發現每一隻巨人的能力，都跟故事劇情環環相扣，比如獸之巨人擲巨石，竟然跟使用者的童年回憶有關，各種構思真是非常出色。如果你有興趣入坑睇《巨人》，以下介紹可助加深了解巨人是甚麼：

+ 18 + 18 + 18

原文連結：《進擊的巨人》九大巨人能力及擁有者分析 戰鎚名過其實始祖最屈

😱同場加映：進擊的巨人138 期 12年前《巨人》第1集有何神秘伏筆？😱

+ 4 + 4 + 4

原文連結：進擊的巨人138 期 網民翻查第1話神秘數字 早為12年後埋伏線

同場加映：《進擊的巨人》138期劇情分析👇👇

+ 8 + 8 + 8

原文連結：《進擊的巨人》138期劇情分析 5大要角又有人領便當＋結局大預測