撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-13 07:00

【手遊／手機遊戲／Android／iOS】外國統計網站Sensor Tower綜合Google Play及Apple Store的手遊數據，公布了2021年3月份全球手遊最高營收的TOP 10！想不到今年2月推出的《賽馬娘Pretty Derby》，玩家的課金量竟然完勝《Pokemon GO》，一來就大殺三方！

大家平時打機會付多少錢做課金呢？哪些手遊最多人課金？外國數據分析專家Sensor Tower，每個月都會結合了App Store及Google Play手遊下載及營收數據，公布10大高營收的手遊排名榜，而3月冠軍手遊，課金營收竟然超過20億港元！

👇👇即睇2021年3月份App Store+Google Play 手遊課金Top 10排名，以及免費下載遊戲Top 10排名【點圖放大】👇👇👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

大家有無覺得結果意想不到呢？其實尚有3個港人必識的手遊，雖然營收不夠高，可是都在App Store、Google Play榜上有名！不知道大家有沒有為過這些手遊課金呢？

👇👇最後一隻Game勁多廣告好鬼煩？即睇3大港人必識的手遊！【點圖放大】👇👇👇

同場加映：賽馬娘攻略｜玩法、育成系統、首抽介紹👇👇

+ 54 + 54 + 54

睇全文：手遊｜賽馬娘Pretty Derby新手攻略 玩法系統+刷首抽方法解說

👇同場加映：手遊《天堂2M》正式上市預約人數破紀錄 金城武電影級PV同步公開

NCSOFT 旗下手遊《天堂2M》今（24）日凌晨 0 點正式上市。《天堂2M》自 1 月 8 日開放事前預約起，兩個半月的時間突破 352 萬人次，打破台灣手遊事前預約人數紀錄，遊戲人氣與好評不斷，成為天堂系列IP產品巔峰代表作。

▼▼▼點擊即睇《天堂2M》上市活動▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

詳細文章：手遊《天堂2M》正式上市預約人數破紀錄 金城武電影級PV同步公開

同場加映：雨夜屠夫／Deemo-Reborn／迷失島 記者課金誠實推介7大解謎手遊

【手遊快評師】今次筆者就為大家進行誠實評價，推介7個自己玩過的心水解謎手遊，當中更有筆者課金付費下載的Game！這些Game都有驚人劇情，燒腦一流！各位解謎Game發燒友，想知有哪些付費解謎手遊值得購入？哪些免費推理手遊最有人氣？記者心水推介！必玩7大劇情解謎手遊！【點圖放大】👇👇👇

+ 29 + 29 + 29

睇全文：雨夜屠夫／Deemo-Reborn／迷失島 記者課金誠實推介7大解謎手遊

👇同場加映：馬娘Pretty Derby手遊｜中文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介👇

【馬娘／賽馬娘Pretty Derby／ウマ娘 プリティーダービー】馬娘手機遊戲非常高質，遊玩性高而且畫面精美，不過遊戲中的馬名都是片假名而沒有漢字。以下就提供全馬娘的中英文速查，方便與其他馬主們交流：

👇馬娘中英文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介👇

+ 43 + 43 + 43

詳細文章：馬娘Pretty Derby手遊｜中文馬名全70角色速查 現實馬匹戰績簡介

詳細文章：手遊｜賽馬娘Pretty Derby新手攻略 玩法系統+刷首抽方法解說