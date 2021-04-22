【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】「升級」重製版的支線任務沒想到同原作一樣麻煩，素材收集及跑腿任極多。不過亦同原作一樣，少年期的支線任務大部份在之後都無法再做。以下就提供支線任務期間限定的時點說明及一些重點任務解法：