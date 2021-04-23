NieR 尼爾:人工生命攻略｜解鎖結局 Ending C/D 全37武器取得方法

【NieR Replicant/尼爾:人工生命 ver.1.22】3周目可收集全武器來解鎖C/D結局，以下就提供全武器的入手方法。要注意其實集齊主要的30把（不計媽媽日記及DLC）已算是收集齊，其餘的7把則是來自Drag-on Dragoon及Nier Auotomata的武器，不過要取得也是很簡單。