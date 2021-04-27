Sony最新遊戲專利曝光AI可助玩家過關　以後買Game睇AI幫你玩？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-27 10:02

「我都花錢買了遊戲，為什麼還要花時間玩？」這句遊戲界反串經典語錄很可能在未來成真！根據外媒《VGC（VideoGamesChronicle）》報導，最近Sony申請了一項全新專利「可以幫你自動玩遊戲的AI」，引起鄉民熱議。

「幫玩家玩遊戲的AI」 新專利掀網友討論：連我的AI都比你會玩

外媒《VGC（VideoGamesChronicle）》指出，Sony申請了一項最新專利，是可以幫玩家玩遊戲的AI，這款AI會在平時收集並學習玩家玩遊戲的習慣，當玩家遇到難關無法通過時，AI可以幫助玩家完成任務，不過可能會標記「用戶在AI協助下完成任務」；這款AI還可以讓玩家需要暫時離開去吃飯或工作時，先代替玩家玩遊戲，等到玩家有空時再回來接手。

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消息傳到PTT後，許多網友都笑稱「連我的AI都比你會玩，以後會有賣高手AI的服務嗎」、「買遊戲給AI玩？這是什麼概念」、「再捏一個2Dlive皮，跟看直播主玩遊戲有八成像」、「最潮的玩法，我看AI玩，不被遊戲玩」。

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