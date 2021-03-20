撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-03-20 07:15

在最近 PS5 發表了次世代的虛擬實境系統後，近日又公開了全新控制器的更多細節，它將在 VR 體驗之中扮演重要角色，打造出更深入的臨場感，以及更強烈的沉浸感。同時它將以 DualSense 無線控制器的創新技術為基礎，將觸覺感官的全新體驗帶入 VR 遊戲體驗中。

外型設計

次世代 VR 控制器的球狀設計，讓玩家可以更自然的方式握持控制器，並在遊玩時享有更高的自由度，雙手移動方式毫不受限，人體工學考量使此控制器具有優異的平衡配重，這是應用了針對不同手掌尺寸的使用者進行測試得到的結果，以及歷年來在所有 PlayStation 平台控制器上累積的經驗。

搭載功能

全新的 VR 控制器能夠讓玩家以更直覺的方式感受並與遊戲互動。其中不只包含了幾種取自 DualSense 的關鍵功能，也體現了 Sony 對次世代 VR 遊戲的願景。

自適應扳機：各個 VR 控制器 (左與右) 均包含自適應扳機按鈕，可在按壓時增加觸感張力，這與 DualSense 控制器的設計類似。曾玩過 PS5 遊戲的人都可熟悉這種在按壓 L2 或 R2 按鈕時的張力，就拉弓準備射箭時感受。若將這種機制應用至 VR，體驗強度便能攀升至更高境界。

觸覺回饋：全新控制器根據其外型規格打造最佳化的觸覺回饋，讓遊戲世界中的所有感受能更加震撼、細緻與豐富。當穿越岩漠或在近戰中交手時，VR 蘊藏的極致視聽強化體驗，將讓玩家的感受截然不同。

相關圖輯：PS5 Dual Sense手掣6大升級 實試震動感超真實▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

指觸偵測（暫譯）：即使大拇指、食指或中指並未在區域內做出按壓動作，控制器仍偵測得到手指。這可讓玩家在遊戲中透過雙手做出更自然的動作。

追蹤：全新 VR 頭戴裝置會透過控制器底部的追蹤環來直接追蹤 VR 控制器，不需要透過攝影機。

動作按鈕 / 類比搖桿：左控制器包含一個類比搖桿、三角按鈕與正方按鈕、「握柄」按鈕 （L1）、板機按鈕（L2）以及創建按鈕。右控制器包含一個類比搖桿、X 按鈕和圓圈按鈕、「握柄」按鈕（R1）、板機按鈕（R2）以及選項按鈕。「握柄」按鈕的用途之一，是用來拾取遊戲內的物件。

【相關圖輯】VR發展史｜10項VR發明看虛擬現實技術演進 19世紀已經有VR眼鏡？（按圖放大）▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

【本文獲「T客邦」授權轉載。】