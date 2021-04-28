撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-28 18:49

《真．三國無雙》影評｜真人版《真三國無雙》電影終於上畫，由多年前公布至今已有5年多，雖然《真三》粉絲者眾，但以往不少遊戲改篇電影大都「超伏」，不少機迷對今次改篇電影不敢太大期望，而記者便是其中一個。但入場後，由頭到尾2小時全無冷場，而且仲有不少驚喜位！在分享電影當中8大看點之前，先來總結：「值得機迷入場！」

《真．三國無雙》遊戲於2000年於PS2上推出第一集後，以三國人物作主角，「割草式」動作爽戰，一推出就大受機迷歡迎，更打造了「無雙」金漆招牌。5年前香港國際影視展遊戲製作人鈴木亮浩與香港電影公司宣布《真．三國無雙》拍攝真人化，令不少機迷驚喜，但又擔心只是「明星cosplay」拍三國，怕「伏味濃」。等到2021年，電影終於正式上畫。早前記者看畢電影trailer，覺得拍攝及後期製作都頗「對路」，可是以前發生太多次「Trailer欺詐」事件，所以入場前心裡已經打了個底，將期望放至最低。但看畢整套《真．三國無雙》電影後感想：「真希望《真．三國無雙》可以拍攝續集！」

遠赴紐西蘭取景，神還原遊戲中浩瀚的埸面。（電影劇照）

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同場加映：早前Apple發布會中令不少果迷意想不到地公布推出紫色的iPhone 12及12 Mini。今次推出的「香芋紫」iPhone 12成功吸引不少女孩子的目光，頓成話題。立刻開箱看過究竟。

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同場加映：SEGA《櫻花革命》手機遊戲上架不足半年，近日宣傳於將於2021年6月30日停止營運。其實SEGA的短命手遊和錯誤決策比比皆是，一齊來回帶看看。

Fans 對《櫻花革命》5大不滿（點圖放大）😂😂

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