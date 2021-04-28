撰文：賴浩然
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【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）獵人們磨拳擦掌的更新終於公布，一口氣將追加大批內容，包括首領/古龍級魔物、HR解放、高難度任務等，以下就整合7大重點快速看：
更新即將於早上8時推出
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