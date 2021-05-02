撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-05-02 06:00

【Switch Monster Hunter Rise（MHRise／MHR／魔物獵人崛起）】太刀配裝在Ver2.0又全面進化，一來像弱特/超心的裝飾品大解放，二來亦有霞龍太刀/轟龍太刀兩把很優秀的太刀參戰，不再令迅龍刀專美。以下就提供3把太刀的4個推介配裝及定位：

更新後配裝大變天，以下會分別介紹3把武器四種配裝

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提供了四套裝備，總結而言因為有蟲技強化，玩兜割高傷的話非常建議玩轟太，平時的傷害較浮動但整體火力很高，再視乎打什麼而決定要不要改達人藝。而一般通用櫻花流的話霞龍是安定又多技的選擇。如果懶到不想追弱點打及不想磨刀，那達人藝迅龍便是不錯之選。

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