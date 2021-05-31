撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-31 11:10

《東京復仇者》（東京卍復仇者）是《少年Magazine》陣營繼《進擊的巨人》後力谷的2021年必識動漫新名字！《少年JUMP》在《鬼滅之刃》後還有《咒術迴戰》，《進擊的巨人》完結後《少年Magazine》將全力谷起《東京復仇者》這部已賣出過1000萬本的奇幻穿越推理+不良少年武打作品。

《東京復仇者》截圖

《東京卍復仇者》（作者：和久井健）2017年起於《週刊少年Magazine》連載，2020年獲得44回講談社漫畫賞，算是一部慢熱作，暫時22期單行本，至今賣出1000萬冊以上。（中文版由東立發行至第4集）。

《東京復仇者》中文版漫畫由台灣東立發行。

2019年《東》已宣布改篇為電視動畫及真人電影，為了名字更易念、改為《東京復仇者 Tokyo Revengers》。動畫版已在4月初啟播（播至第4話），有Official髭男dism唱主題曲。記者在動畫版首播後才開始看，單單看了4集已忍不住買日版電子漫畫追進度，故事有熱血友情，更有穿越時空的推理元素，節奏爽快不拖戲，絕對值得推介。

《東京卍復仇者》劇情精彩 分析5大看點（點擊放大）👇👇

《狂賭之淵》導演主理 今田美櫻BB做電影女主角

《東京復仇者》真人電影本應在2020年尾已經上映，不過因疫情拖延拍攝，最終要2021年7月才能播放。這部大作由主理《狂賭之淵》真人版的英勉執導，演員陣容超強：有今田美櫻、吉澤亮、山田裕貴、間宮 祥太朗等A級明星，現定於7月9日在日本上映。

即睇真人演員+漫畫角色介紹（點圖放大）👇👇

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動畫版官方HP：（連結） 真人電影版HP：（連結）

《東京卍復仇者》填滿波多野結衣的漫畫架😍😍

不得不提，超級宅女AV女優波多野結衣曾經拍攝自家書架上twitter，滿滿兩格都是《東京復仇者》，等7月全世界給like時你才後知後覺時開始追看，就太out了。

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原文連結：（波多野結衣動森Cos自拍 15套最愛漫畫公開 書架珍藏這女優AV碟）

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