撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-07 09:00

許多動漫迷不僅享受追新番的樂趣，也熱衷於到動漫出現的場景朝聖。東京一間知名咖啡廳「香咲Cafe」為日本人氣動漫《Love Live!SuperStar!!》主角家的原型，因此吸引不少動漫粉絲造訪，不過最近卻有網友翻出該咖啡廳老闆的推特，發現老闆私下抱怨「宅男來訪有損品牌形象」。

咖啡廳客人都穿著時尚讓宅男格格不入？ 網自嘲「肥宅悲歌」

日本人氣動漫《Love Live!SuperStar!!》主角之一澀谷香音，住家是以東京知名咖啡廳「香咲Cafe」作為設計原型，許多粉絲因此前往消費，體驗身處動漫角色世界的感覺。但有日本網友翻出「香咲Cafe」老闆的推特，看到老闆抱怨宅男到店雖然沒做出什麼討厭的舉動，但認為對於品牌形象不利，更說自己店內客人大多是服飾業、模特兒或是音樂人，每個客人都很時尚，宅男應該格格不入，也不覺得宅男來店消費會促進營業額，因為自己店本來客人就很多了。

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消息傳出後，許多日本網友認為該店老闆發言不妥，台灣網友看到後也表示「是歧視宅男嗎？」、「肥宅悲歌」、「都守規矩了還要嘴」、「能不能給宅男一條活路」，也有網友推測該店老闆是故意發文，「一開始就是想炎上吧，常去的還是會去，只有宅男會抵制」。目前該店老闆的推特暫時隱藏。

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