Love Live！新團動畫公布　新人唐可可中國人慘被惡搞小粉紅化

遊戲動漫
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Love Live! 繼u's及水團之後，近日終於公布新團新企劃，而且今次主角群由以往的9位角色，大幅減至5名主要角色，預計描寫對手團隊的情節可能會增多。不過網絡上最大的爆點還是落在其中一名成員「唐可可」身上：

LoveLive！新團暫時未公布團名，不過就有公布5位新成員的資料。當中唐可可便是中國人（母親似乎是日本人），因為鍾情校園偶像而由上海移居過來。她的出生日期為7月7日、血型O型，喜歡的食物是拿坡里冰淇淋、朱古力香蕉、奶茶。設計上可以說是正正常常的女子高中生。

LoveLive! 新團新成員圖像：

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不過就著近月「小粉紅」積極到處批鬥動漫遊戲作品，例如《BIOHAZARD RE3》遊戲內有個密碼是「918」，被中國玩家連帶到「九一八事變」要求CAPCOM道歉。又或者《我的英雄學院》中，一位角色叫「志賀丸太」然後被中國讀者指「丸太」與731部隊的受害者同名，要求集英社道歉等等，上綱上線已成習慣。

於是今次有網民就「先下手為強」，自己化身小粉紅幫「唐可可」出手，不過當然是反過來說。例如「唐可可」的日文拚音是「TANKU」暗指坦克、「可可」的英文併音「KEKE」暗指肺炎的咳嗽聲。她的生日7月7日便是暗指七七盧溝橋事變、喜愛奶茶是與早前台港泰的「奶茶聯盟」有關。成員代號是Member 2暗示中國永遠只能排第二日本是第一，剛好雜誌的揭載頁是64，暗指六四天安門事件等等。更為她製作出不少惡搞改圖。

事實上大家都知道Love Live!官方不會有以上的意思，這種網民「夾硬來」的惡搞，可以說是對小粉紅的「以其人之道還治其人之身」。不過可憐的唐可可就風評被害啦。

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