撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-07 08:30

買了球鞋再買玩具。後生仔女沉迷玩意還有遊戲機！Sony 3度與Nike合作聯乘，推出NBA球星Paul George 5代戰鞋 PG 5 PlayStation 5 Colorway！同場再睇30款以遊戲、主機為題材的別注球員。

LA Clippers 洛杉磯快艇隊球星保羅佐治（Paul George）曾推出過PS4 x PG2、20週年PS4灰機 x PG2.5兩款遊戲主機別注球鞋，在ebay都炒至4千多港元。相隔3年半，阿Paul 已由雷霆隊轉會離開，而PS亦都已改朝換代成PS5！今次這對新鞋，更找到Sony的藝術總監森澤有人一同設計，雖然沒有電動發光PS LOGO，仍然有很多細節：

PG 5 PlayStation 5 Colorway球鞋（點圖放大睇細節）👇👇

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發售日為5月14日，上代香港都一樣有開售，各位機迷及Sneakerhead近日絕對要關注Nike官方網店！（https://www.nike.com.hk/）

同場睇30對TV Game X Sneakers 最貴炒到3萬元（點圖放大睇細節）👇👇

如果全計動漫、遊戲的聯乘球鞋，真的會沒完沒了，今次就只限遊戲crossover款式吧！當中最好炒就是XBOX X JORDAN 黑x綠版AJ1，還有PUMA的毛毛版超音鼠鞋！

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友和x匯豐信用卡推出優惠，所有產品都以 $2000 限量發售，包括 PS5﹑Dyson Digital Slim Fluffy吸塵機﹑Watch SE 44mm GPS等。

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