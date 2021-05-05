Uniqlo UT 推出「動森」《動物森友會》聯乘系列T恤，島上動物居民齊齊變身Uniqlo Tee上的圖案，全28款男女裝tee一舉公開，更有童裝及幼兒裝，動森爸媽必搶。
動物之森／動物森友會Uniqlo UT（官網圖片）
👕👕 Uniqlo x 動森 全34件單品圖輯（點圖放大）👕👕
遊戲加設UNIQLO島 😍😍 送22件虛擬UT😍😍
在SWITCH《動物森友會》內，亦已新增「UNIQLO島」新景點，玩家可以透過夢境門牌號進入逼真的 UNIQLO 門店。「我的設計」中 將有 21 款 UT 設計，玩家可以真實地在遊戲中感受穿搭體驗！款款都好可愛！
「UNIQLO島」夢境門牌號：DA-5439-8379-5190
👕👕 全21件My Design 虛擬 UT（點圖放大睇CODE）👕👕
全新 UT 系列將於 5 月 28 日於香港實體店及網店發售
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