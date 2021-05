撰文: 鍾世傑 最後更新日期: 2021-05-06 12:37

《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本上票200日,票房尚差1億就達到400億日圓的歷史新高。這把東洋刀在美國票房亦大殺四方,首週開出1950萬美元票房,第二週仍高據排名No.1。而《鬼滅》更是繼《Pokemon The First Movie:超夢的逆襲》22年後,再有日本電影雄霸美國票房冠軍。

《Demon Slayer Mugen Train》鬼滅之刃 無限列車篇 美國版海報

《Pokemon The First Movie:超夢的逆襲》1999年在美國曾成為票房冠軍。

如此大件事,美國的網媒也相當關注,娛樂網Paste Magazine就以美國影迷角度出發,選出「The 100 Best Anime Movies of All Time」排名榜:共100部日本製作,曾在美國上映、發行影碟的Japanese Animation Movie,除了有很例牌的大路選擇,也有很多你我都可能不太認識的傑作,你又覺得這100部是否選得合理?看過幾多部?

