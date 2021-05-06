撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-06 12:37

《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本上票200日，票房尚差1億就達到400億日圓的歷史新高。這把東洋刀在美國票房亦大殺四方，首週開出1950萬美元票房，第二週仍高據排名No.1。而《鬼滅》更是繼《Pokemon The First Movie：超夢的逆襲》22年後，再有日本電影雄霸美國票房冠軍。

《Demon Slayer Mugen Train》鬼滅之刃 無限列車篇 美國版海報

《Pokemon The First Movie：超夢的逆襲》1999年在美國曾成為票房冠軍。

如此大件事，美國的網媒也相當關注，娛樂網Paste Magazine就以美國影迷角度出發，選出「The 100 Best Anime Movies of All Time」排名榜：共100部日本製作，曾在美國上映、發行影碟的Japanese Animation Movie，除了有很例牌的大路選擇，也有很多你我都可能不太認識的傑作，你又覺得這100部是否選得合理？看過幾多部？

👇即睇100大最佳日本動畫電影排名榜👇

第100位至51位（點圖放大）

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第50位至第1位（點圖放大）

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👇同場加映：網民選20個動畫最SAD畫面👇

連登動漫台有網民召集睇見就會傷心動漫場面，反應熱烈，經典如《再見螢火蟲》以至新近《進擊的巨人》，各年代動漫迷都有屬於自己的傷心之選，即睇20大分享。

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原文連結：網民選20個最Sad動漫場面 《再見螢火蟲》慘不過他4年來動彈不得

👇同場加映：NETFLIX 54套日本動畫電影總覽👇

NETFLIX經常上架多套日本動畫電影，不過並非每部作品都在首頁呈現，以下是香港區NETFLIX影片庫中能找出的54套日本動畫的電影，方便大家煲動畫！上文推介的100部名作，不少都在其中！

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原文：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

👇同場加映：2021年4月新番（春番）必追20部推薦👇

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原文連結：4月新番動畫20部推介 《通靈王》重製、《大運動會》動漫迷必追

👇同場加映：2021年1月新番5ch評價排名 32作品4部Rank S必睇👇

2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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詳細文章：2021年1月新番｜5ch論壇評32部作品 進擊的巨人等4部Rank S必看