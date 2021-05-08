撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-08 01:01

繼08年《審判之眼》，木村拓哉與《人中之龍》團隊再度合作，新遊戲《Lost Judgment 審判之逝：湮滅的記憶》(裁かされざる記憶)正式公布！《人中之龍》團隊於YouTube舉行了直播發布會，並公布發售日期為2021年9月24日！(PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S)

木村扮演功夫偵探

《Lost Judgment 審判之逝：湮滅的記憶》是SEGA「人中之龍」團隊2018年作品《審判之眼：死神的遺言》的續集。是一款「法庭劇動作遊戲」，文戲部份控制以神室町為根據地的私家偵探 八神隆之（木村 演）查案，動作部分則有些潛入、跟蹤元素，亦需像《人中之龍》般進行動作戰鬥，八神幼時受父親教過功夫，技巧派的戰鬥跟《人中》那些豪邁的大招味道不太一樣。

木村沒直接在直播現身，但預錄了感想影片。

新一集《審判之逝》，故事開始講一名老差骨江原明弘（光石研 演）知法犯法做電車痴漢，正在法庭上等待審判。突然，他在庭上爆料，3日前在橫濱有個男人死了，那人是4年前害他兒子自殺的仇人。原來大叔刻意當痴漢就是想被抓，製造不在場證據，那人是誰殺的？事件完全膠著！私家偵探八神隆之（木村）受托調查這宗奇案，發現重重疑點，一步步解拆4年前事件真相！

《審判之逝》6大新元素（點圖放大）👇👇

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上集《審判之眼》圖輯（點圖放大）👇👇

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日本PSN意外誤爆情報 預訂Digital DX Edition版早3日玩👇👇

遊戲將於2021年9月24日發售，分PS4 ／PS5版本，分一般版及Digital Deluxe Edition版， 後者追加season pass，比一般版早3日玩。而兩款數碼下載版的事前預訂用家，加送有助早期攻略的「Start Dash 支援pack」，可提早48小時下載，凌晨12時即可開game。

本來SEGA非常重視，準備在日本時間5月7日晚上11時舉行「Judgment Day」網上發布會，更製作了count down網頁；然而日本twitter用戶高木謙一郎（@kenichiro_taka）意外在PlayStation PSN 日本遊戲下載平台發現相關情報，並在SNS上公開，雖然很快就刪文，但圖片已經在網絡流通。

同場加映：木村是知名動畫迷．最初迷上的作品是？👇👇

木村拓哉是日本藝能界知名的動畫迷，曾經在《One Piece》問答節目連續勝出並獲封「OnePiece王」稱號。但原來他喜歡的作品還有很多！

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原文連結：多啦A夢才是木村拓哉動畫初心？鬼滅、海賊王外木村愛動漫12證明

同場加映：人中之龍系列回顧圖集（點圖放大）👇👇

《審判之眼》是由SEGA《人中之龍》（龍が如く）團隊開發，來回顧全系列作品吧