Switch銷量大增任天堂去年利潤破紀錄　即睇邊10大遊戲最好賣

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-09 15:05

任天堂公佈了截至 3 月 31 日的 2021 財年業績，淨利潤達到了創紀錄的 44 億美元，按年增長近 86%。

2021 財年，任天堂總銷售額為 17589 億日元（約1258億港元），按年增長 34.4%。運營利潤為 6406 億日元（約458億港元），按年增長 81.8%。淨利潤為 4804 億日元 （約343億港元），按年增長 85.7%。

343 億港元的淨利潤也超出了任天堂在 2009 財年創下的最高年度淨利潤紀錄，當時，主要是 Wii 和 DS 遊戲機推動了營收增長。而 2021 財年，主要因為疫情導致許多人待在家裏，從而推動了 Switch 遊戲機銷量的猛增。

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對此，任天堂表示，疫情推動的「豐收之年」將很難重演。展望未來，任天堂預計 2022 財年淨利潤將達到 3400 億日元，銷售額將達到 1.6 萬億日元。

在低迷預期的同時，正值 2017 年上市的 Switch 遊戲機邁入第五個年頭。過去，任天堂新遊戲機的銷量往往會在發佈後的第三年達到頂峯，然後逐漸下降。

2021 財年第四季度，任天堂售出了 473 萬部 Switch 遊戲機，較公司預期翻了一番。整個 2021 財年，Switch 遊戲機銷量達到了 2883 萬部，較 2020 財年增長 37%。

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