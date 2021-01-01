任天堂是一間全球知名的遊戲公司，但除了這個身份，它還坐擁一個在玩家群中流傳已久的響亮名頭：「東半球最強法務部」。 會有這樣的稱號，可以一路追溯到三十多年前任天堂與環球影業（Universal Studios）的一場官司。1981 年，任天堂在北美地區發行了街機遊戲《Donkey Kong》，並一炮走紅。不過人紅是非多，大賣之後，美國電影巨頭環球影業也注意到了這款遊戲。

當時，環球影業正好擁有電影作品《金剛》（King Kong）的版權，也經常以此為由向其它使用大猩猩作為主題的作品發函，頗有一股「仗著版權要遍天下大猩猩保護費」的勢頭，適逢《Donkey Kong》遊戲熱銷，又是大猩猩又有美女，環球影業自然也不會放過這個索賠的機會。

然而彼時，任天堂還只是一家純粹的遊戲小公司，甚至連紅白機都尚未推出，這讓影視行業巨鱷環球影業愈發信心滿滿，認為自己可以很輕鬆地再下一城。

電影《金剛》（右）和任天堂的《森喜剛》街機遊戲（《金剛》劇照／任天堂官網）

但沒想到的是，當時任天堂的法律團隊殫精竭慮，不僅發現了環球影業並非擁有原著小說《金剛》的全部版權，甚至還反告一手，稱環球影業授權的《金剛》遊戲抄襲了任天堂。

最終，任天堂也確實打贏了這場官司，從環球手中獲得了一筆不菲的賠償金，可以說是一戰成名。

除了Donkey Kong事件，任天堂還與SEGA、COLOPL 打過官司，這些案例已經在業內被複述多次，這裡也不再展開討論。

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總之，就是因為這一起又一起官司的勝訴，才讓任天堂法務部逐漸聲名遠揚。雖然「東半球最強」的說法有些誇張，但任天堂在維護版權利益時的果斷和迅速，也讓它逐漸樹立起一個「法庭霸主」形象。

不過，與大公司間能夠載入史冊的精彩較量畢竟是少數，更多時候，往往是一些未經官方授權的玩家內容會收到來自任天堂的警告。此時，法務部的強硬姿態，便遭到了不少爭議。

比如說《瑪利奧大逃殺》（Mario Royale）這款將「食雞」和瑪利奧2D 關卡相融合的自製小遊戲，就因收到任天堂律師的警告，而更名為《DMCA Royale》，並移除了所有和瑪利奧相關的元素。

同樣的，還有玩家製作了一款俯視角2D 像素風格的《塞爾達傳說：曠野之息》：《Breath of the NES》，即便原作者WinterDrake 聲稱這只是一款粉絲向作品，而且不會收費，但他還是收到了任天堂律師來函，被要求做下架處理。

任天堂並非完全禁止同人作品的出現，只要不涉及商業販售就不會過度干涉，像是畫作、直播視頻、混音音樂等作品，在各大社交平台也應該能看到不少。

大部分遊戲廠商也會賦予玩家製作同人作品的機會，某種程度上，這不僅是遊戲獲得核心玩家認可的體現，也能為原作帶來更大的熱度。

唯獨有一個領域會被任天堂視為「禁忌」，那就是自製遊戲。

有玩家製作了一款俯視角2D 像素風格的《塞爾達傳說：曠野之息》：《Breath of the NES》，結果原作者收到了任天堂律師來函，被要求做下架處理。（《Breath of the NES》遊戲截圖）

前不久Sony PS4 上，就上架了一款和《Minecraft》類似的遊戲《Dreams》，允許玩家自由製造和創造內容。不少人也紛紛在社交媒體上曬出自己做的經典角色、關卡，自然也包括了被高清化處理的瑪利奧。

顯而易見的是，任天堂既然不允許玩家修改自家遊戲，就更不可能允許它們出現在競品平台上。最終這名製作了瑪利奧角色的玩家便收到了Sony的來信，稱任天堂要求移除所有基於瑪利奧IP 的內容，此事才暫告一段落。

最近還有另外一起事件引起了任天堂的關注。一位名為「Unreal」玩家成功將任天堂的N64 平台名作《超級瑪利奧64》（Super Mario 64）搬上了PC 平台，並支持4K 超高清分辨率、寬屏顯示以及Xbox 手柄控制，還在YouTube 上發布了一段長達12 分鐘的試玩視頻。

事情本身其實沒什麼特別的，畢竟在之前，這類來自於其它主機平台的作品也能通過模擬器在PC 上游玩，但這次比較特殊的是，「Unreal」是直接將游戲的源代碼進行了逆向工程，更換成可在Windows 系統下原生運行的程序，等於是直接將整個遊戲移植到了PC 上。

這種「未經授權進行移植」的行為同樣觸碰到了任天堂的底線，哪怕是像《超級瑪利奧64》這種已經是24 年前的老遊戲，但也同樣不被允許。

（《超級瑪利奧64》遊戲截圖）

很快，任天堂就要求YouTube 撤下所有侵權內容的視頻，而且還聘請了第三方律師事務所，對網絡上所有包含程序下載鏈接的帖子、網盤進行排查，以確保遊戲安裝包不會在玩家間擴散開來。

有過多次同類事件後，大部分人也都對任天堂自製遊戲的前景抱以悲觀態度。一旦開發者們在遊戲中使用了任天堂旗下的角色，或者牽扯到和任天堂遊戲相關的元素，玩家們也總會留言提醒，小心任天堂法務。

為什麼任天堂會如此在意他們的IP？

一些人將原因歸咎於1993年那部《超級瑪利奧兄弟》（Super Mario Bros）的同名電影。當時任天堂曾寄希望於靠荷里活的名氣，進一步打開歐美市場的大門。

然而，由於本作的改編情節實在過於荒謬，角色設定也和遊戲中的形像大相徑庭，最終票房慘遭滑鐵盧，就連扮演瑪利奧兄弟的演員們，也在多年後的採訪裡自認「這是我拍過最爛的片子」。

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有了這段「黑歷史」，任天堂也在相當長一段時間裡，沒有再給第三方任何授權，基於自家IP 製作內容的機會。

不過也有玩家表示，問題的根本不在於這些同人遊戲、作品是否帶有「盈利性」，而在於任天堂希望確保它們旗下IP 的對外形象和名譽不受損害。

畢竟，如果你也擁有像瑪利奧或是比卡超一樣家喻戶曉的大明星IP，能夠在誕生後的十年乃至是二十年仍然具有龐大的號召力，你也肯定不希望其他人濫用它的形象。

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日本街頭小型賽車事件就是最好的例子。如果你前兩年曾到訪過東京秋葉原或是台場等地，不難剛好撞見一群身穿瑪利奧、路易吉（Luigi）衣服的人，開著小型賽車在大馬路上轉悠。這就很難讓人不和任天堂旗下的經典遊戲《瑪利奧賽車》（Mario Kart）產生聯想。

事實上，當我第一次在秋葉原看到這些賽車時，確實也以為它們是任天堂授權的真實版《瑪利奧賽車》，抱有類似想法的外國遊客肯定不在少數。

但它真的是嗎？並不。

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比起角色形象的侵權，更令任天堂在意的其實是這些小型賽車所造成的交通事故，而當類似的事件頻頻出現後，還引發了日本當地電視台的關注。

試想一下，一群身穿你家公司吉祥物的人，開著小型賽車在街上狂飆，發生了意外，還登上了電視台，旁觀者們又會抱有什麼想法呢？

為此，任天堂於2017 年正式起訴了這間名叫「Maricar」的小型賽車租賃公司，要求他停止為客戶提供和瑪利奧元素相關的衣服。

經歷了長達3 年的拉鋸戰後，後者最終敗訴，向任天堂支付了約5000 萬日元的賠償金，還得專門在車身貼上一個「與任天堂無關」的標誌。

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不過，就算存在被任天堂告上法庭的可能性，一些玩家仍然打算將自製遊戲做下去，有的甚至在遊戲內容未完成前，就選擇先公佈截圖或是試玩Demo。

很多時候，粉絲們會花心思創作同人遊戲，都是為了向經典致敬，表達發自內心的喜愛，而不是要拿去賣錢，或是爭奪原作的人氣。

製作和分享這些同人作品，本身也是電子遊戲文化的一個重要組成部分。

前文中提到的任天堂粉絲WinterDrake也說，玩家們的反饋和支持其實是支撐自己製作同人遊戲的動力之一，如果他為了規避風險一直不公開，那麼遊戲很可能也沒有繼續做下去的動力。

《曠野之息》開發團隊曾放出過一個2D 版的原型概念，很多玩家就留言說想體驗下2D 版的玩法，而正好我有一些開發能力，所以我選擇把它做出來。如果任天堂找來了，我還是會用原創角色繼續進行這個項目。 WinterDrake

何況，一些優秀的同人遊戲，也會被官方認可。比如像SEGA推出的《超音鼠狂熱》（Sonic Mania）遊戲，其製作人Christian Taxman Whitehead便是一名狂熱的超音鼠粉絲，而且還獨立開發過一款名為《復古超音鼠》（Retro Sonic）的同人遊戲，隨即才被SEGA官方發現並召至麾下。

比起採取封禁、發律師函警告等手段，任天堂粉絲們更希望官方能提供一個更寬鬆的環境，允許玩家在遵守相關規則的情況下展開自由創作，就像是基於原版遊戲的自製MOD 一樣，而不是總得用一桶冷水來澆滅玩家的熱情。

不過，相比起之前的一貫保守，最近幾年任天堂對於自家IP 的態度已經是越來越開放，也會主動和其它公司展開合作。

在遊戲上，除了第一方作品，任天堂就嘗試和Ubisoft合作，推出了《瑪利奧+瘋狂兔子 王國之戰》這樣的聯動遊戲，至今仍然是Switch 平台最成功的第三方作品之一。

《瑪利奧+瘋狂兔子 王國之戰》遊戲封面

更多的合作則誕生在遊戲之外的領域。在去年，日本大阪環球影城便宣布將建成一個以瑪利奧為主題的「任天堂超級樂園」；而LEGO（樂高）也攜手任天堂，推出瑪利奧系列的積木玩具。

今年3 月，宮本茂接受Fami 通採訪時談到，任天堂未來不僅會在遊戲產業中發展，也會擴展到主題公園、電影或是周邊產品等業務，讓更多人接觸到任天堂旗下的角色們。

這就像是一家有很多簽約藝人的經紀公司，任天堂希望讓這些角色在現實中變得更加活躍。 宮本茂

藉此為契機，我們也希冀在未來的某個時間點，任天堂能改善與同人遊戲開發者之間的關係，讓人們在聊起該類作品時，可以將關注點放在遊戲品質或是玩法上，而不是總擔心會收到一張張律師函。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：律師函警告！任天堂「最強法務部」稱號是怎麼來的？】