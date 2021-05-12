撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-12 08:40

泡泡瑪特 Pop Mart 賣盲盒「盒蛋」公仔賣到在港交所上市，近日在銅鑼灣希慎廣場開了第二家Pop Mart HK 店，以香港大師 Kenny Wong 作品 Molly 15週年為裝修主題，當然亦有大量新款Pop Mart盲盒賣，香港島最齊款。

（黃舒慧 攝）

星期六日去旺角信和、現時點行玩具店，等如投入戰場，人多背囊多壓力山大。但近排銅鑼灣就一連開了第二家適合年輕潮人、IG打卡友的玩具店。對上一家AMAZ傾向發售超限定搪膠Art toys，星期六日就迫爆去抽籤買限定figure的fans。而泡泡瑪特 Pop Mart 就更傾向Light User 入門玩家，去完Apple Store、行完誠品，入去輕鬆抽隻海棉寶寶、迪士尼盒蛋玩玩，各有特色。

場內貨品檢閱（點圖放大）

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大門正中間有粉紅色Molly公仔。（黃舒慧 攝）

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