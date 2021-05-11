撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-11 15:47

《日式麵包王》（又名《烘焙王》）你看過有嗎？主角東和馬有雙溫度比常人高的太陽之手，還有瘋狂創意，龜包、富士山包……看完都會想試食！這部「麵包版伙頭知多星」，近日在YouTube有中字／中配版，正版免費播！

《日式麵包王》（又名《烘焙王》）漫畫封面圖

日本妹子當菠蘿油是《日式麵包王》一樣的驚喜新食物，買來打卡。（日本5ch圖片）

近排日本將菠蘿油誤當作台灣特色食物，原來日本妹見她們食慣的「蜜瓜包 Melon Pan」有變種，脆皮麵包夾住一片厚牛油，紛紛買來影相打卡，引來港日台網民熱議。這件事即時令人想起2002年作品《日式麵包王》，主題正好就是創作賣相奇葩的日本原創「JapPan 日式麵包」（日本人叫麵包做Pan），當年在香港推出時反應非常好，動畫亦曾在翡翠台播過。

睇見想食日式麵包王．YouTuber都跟住整（點圖放大）

5月10日起每日加1集

今次可於「Muse木棉花-HK」YouTube頻道免費任睇，5月10日起每晚21：00更新一集，而且還分日本原聲／中文配音兩個版本，必睇！（全套動畫3季共布69集，現時確定會播第1季26集）

即睇10大名廚排名+美食圖輯！（點圖放大）

日本網民早期投票選出10大「想真正試食他製作的料理」漫畫廚神，《日式麵包王》也入選，還有《伙頭智多星》味吉陽一 ，近代一點的《食戟之靈》幸平創真：

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《伙頭仔昆布》首創杯麵湯料理 網紅Sunny都跟住整

90後應該未睇過這部AKB48老豆秋元康原作的《伙頭仔昆布》，當年有草蜢唱廣東話主題曲，故事講幾個細路，食正街食到悶，用糖果零食薯片杯麵變出新奇fusion菜色，強調不必用刀切菜等危險動作，小學雞睇完想跟住試。當中一款「杯麵湯蒸蛋」近年連日清都拿來介紹，香港網紅Sunny都整過！

同場睇：美國網媒評選日本動畫電影TOP100👇👇

第100位至51位（點圖放大）👇👇

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其他50至第1位作品名單：《鬼滅之刃》連續兩週稱霸美國票房 美媒評選日本動畫電影TOP100

👇同場加映：網民選20個動畫最SAD畫面👇

連登動漫台有網民召集睇見就會傷心動漫場面，反應熱烈，經典如《再見螢火蟲》以至新近《進擊的巨人》，各年代動漫迷都有屬於自己的傷心之選，即睇20大分享。

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原文連結：網民選20個最Sad動漫場面 《再見螢火蟲》慘不過他4年來動彈不得

👇同場加映：NETFLIX 54套日本動畫電影總覽👇

NETFLIX經常上架多套日本動畫電影，不過並非每部作品都在首頁呈現，以下是香港區NETFLIX影片庫中能找出的54套日本動畫的電影，方便大家煲動畫！上文推介的100部名作，不少都在其中！

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原文：NETFLIX香港區｜54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

👇同場加映：2021年4月新番（春番）必追20部推薦👇

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原文連結：4月新番動畫20部推介 《通靈王》重製、《大運動會》動漫迷必追

👇同場加映：2021年1月新番5ch評價排名 32作品4部Rank S必睇👇

2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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詳細文章：2021年1月新番｜5ch論壇評32部作品 進擊的巨人等4部Rank S必看