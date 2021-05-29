Switch Pro或6月E3發布9月上市　OLED手提屏幕+TV模式4K畫質

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

關於新版Switch的最新消息來了。根據媒體報道，任天堂新版Switch最快於7月份開始新款Switch的組裝，9月或者10月正式發佈，今年第四季度達到產量峯值。

任天堂可能會在6月12日E3大展前後官宣新Switch的消息。另外在新Switch上市後，現款標準長續航版將退出市場，但Switch Lite仍舊繼續發售。

此前OLED供應商Universal Display Corp（環宇顯示技術）曝光了任天堂 Switch Pro遊戲機，該公司最近的投資者電話錄音提到了「新的Switch Pro」，並稱該遊戲機採用了OLED屏幕。環宇首席執行官Steven V．Abramson在投資者電話會議上表示，「任天堂已經為新的Switch Pro選擇了OLED屏幕，因為OLED有更高的對比度和更快的響應速度的優點。」

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另外任天堂在此前推送的最新12.0版本固件的內容中，有着「is_crda_fw_update_supported」「4kdp_preferred_over_usb30」字樣，有專家解讀了這一代碼，其中CrdA是Cradle for Aula，Aula據稱就是Switch Pro的研發代號，之前也曾曝光過。其中4KDP，就是支持TV模式的4K分辨率。

目前的待解謎團或許就是新機的命名、外形以及價格了。不過對於老玩家來説，如果新Switch真的上了4K+OLED屏幕，價格什麼的必將都是浮雲。

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