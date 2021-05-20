三浦建太郎逝世　《烙印戰士》復仇路走不完　他原來早有死亡預感

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漫畫迷常半開玩笑討論「死前也看不到完結的漫畫」，當中《Hunter Hunter》跟三浦建太郎的《烙印戰士》（台譯：烙印勇士）都經常被提及。但很遺憾，《烙印戰士》 恐怕真的不會有結局。因為最近有消息傳出，作者三浦建太郎在2021年5月6日，因急性大動脈解離去世，享年54歲。😭😭😭😭😭

三浦建太郎訃文於5月20日由白泉社及《烙》twitter官方公布，令人痛惜。R.I.P.

看不完結局　來看三浦建太郎人生10件重要事😭😭

《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。早期連載已不時脫稿，估計是追求更精細作畫吧，但後來三浦的健康問題漸漸嚴重，連載變得更斷斷續續，故事後期漫無目的，長達30年的故事仍未有結局。😭😭😭😭😭

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同場睇：死前最想看到結局漫畫Top10　烙印也上榜😭😭

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原文：死前最想看到結局漫畫Top10　獵人竟不是冠軍　有部45年都未出完

同場睇：10位死得最震撼高達女角（點圖放大）😭😭

留意今次投演只限U.C.系列，所以例如《GUNDAM SEED DESTINY》史黛娜．露絲或《00》系列的很多悲劇女角，都沒有入圍。另外，今次揀選了10位女角的靚靚Cosplay圖，代替動畫截圖。

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原文：高達U.C.系列10位死得最慘烈女性角色　4位與天煞孤星阿寶有關

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