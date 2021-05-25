撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-25 16:33

《足球小將》連載已達40年，是不少日本及國際球星的足球初心，比如中田英秀就曾明言，如果不是看了《足球小將》，他會選擇打棒球。而阿古路、美斯、大偉韋拿都是知名的《足球小將》fans。以今時今日標準來看，《足球小將》的超長腳風格的確已經很懷舊，劇場也沒有真實感。究竟現在日本的球員流行看哪些足球漫畫？近日日本電視節目《FOOTBALL BRAIN》就推介了12部必看日本足球漫畫。

原來《足球小將》已連戴了40年。

除了《足球小將》大空翼（戴翅偉），《足球風雲》、《我們的足球場》、《球場幻想曲》都是80、90年代的知名足球漫畫。

《足球小將》那些年，日本連J-League也未成立，足球只是不起眼的次等運動（日本始終以棒球為主），但自從日本與南韓合辦世界盃，國家隊水準不斷提升後，關於足球的漫畫就如雨後春筍愈出愈多，最新一代的足球漫畫，都需要尋找多元化的定位、題材，才能吸引讀者。日本知名電視球評節目《FOOTBALL BRAIN》近日就搜集了當代球員最喜歡看的足球漫畫，逐一介紹其吸引之處：

12本連職業球員也追看的足球漫畫（點圖放大）

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同場加映：細數 烙印戰士 FFVII 高達 死神 15位大劍士（點圖放大）

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其他巨劍士介紹盡在此：《烙印戰士》格斯大劍影響動漫界 細數FFVII高達死神15位大劍士

同場加映：10位死得最震撼高達女角（點圖放大）

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其他角色請看原文：高達U.C.系列10位死得最慘烈女性角色 4位與天煞孤星阿寶有關

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《烙印戰士》由1989年10月開始連載開始，已注定不平凡。😭😭😭😭😭

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原文：三浦建太郎逝世 《烙印戰士》復仇路走不完 他原來早有死亡預感

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原文：死前最想看到結局漫畫Top10 獵人竟不是冠軍 有部45年都未出完