外媒選《刺客教條》主角Top16　元祖刺客排尾3　冠軍是萬人迷

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【刺客教條／Assassin's Creed／Ubisoft／PS4／PS5／PC／Xbox】不經不覺《刺客教條》系列已有十多年歷史，它可說將「開放世界」這個遊戲模式推上主流的最大推手。同時它也有架構龐大、由古代和現代兩條時間線交織而成的劇情。

《刺客教條》也是產量相當高的系列，十多年來單是主系列已有12款作品，另外還有十多款衍生遊戲。龐大的劇情量和作品數，為玩家帶來許多經典刺客主角，有外媒就評選了《刺客教條》系列的主角設計排行榜。

👇按圖放大👇外媒評選《刺客教條》系列主角設計排行榜👇

+25
+25
+25

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（即將推出）👇👇

+10
+10
+10

同場加映：2021年必玩Android / iOS手遊（已推出）👇👇

+37
+37
+37

睇全文：iOS / Android 2021｜二之國必玩 ReZero手遊新作預約中｜6月更新

同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

+10
+10
+10

睇全文：Switch遊戲15隻免費推薦　開機下載立刻玩得　單機、連線都有選擇

👇同場加映：2021年6月主要遊戲發售時間(按發售日排列)👇

+16
+16
+16

詳細文章：6月新GAME｜MHR／Bio8 熱潮後接力登場　10款大作推介＋發售時間

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+32
+32
+32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

外國網站公布MMO TOP10　FF14玩家超WoW魔獸世界　成最多人玩網遊
PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開
《三國志．戰略版》第三賽季5.22開打　搶先睇S3調整、三勢陣玩法
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。