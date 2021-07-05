撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-07-05 11:07

【刺客教條／Assassin's Creed／Ubisoft／PS4／PS5／PC／Xbox】不經不覺《刺客教條》系列已有十多年歷史，它可說將「開放世界」這個遊戲模式推上主流的最大推手。同時它也有架構龐大、由古代和現代兩條時間線交織而成的劇情。

《刺客教條》也是產量相當高的系列，十多年來單是主系列已有12款作品，另外還有十多款衍生遊戲。龐大的劇情量和作品數，為玩家帶來許多經典刺客主角，有外媒就評選了《刺客教條》系列的主角設計排行榜。

👇按圖放大👇外媒評選《刺客教條》系列主角設計排行榜👇

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